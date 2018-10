Lilienthal-Preis 2018 an Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik-Absolventin Henrike Fabienke

23.10.18

Die Technische Hochschule Wildau, das Zentrum für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz und die Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz (BBAA) veranstalteten am 18. Oktober 2018 gemeinsam den 14. Tag der Luft- und Raumfahrt in Berlin und Brandenburg. Die regionale Fachtagung im Zentrum für Luft- und Raumfahrt Wildau mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stand ganz im Zeichen von „Green Aviation“.



Einen besonderen Höhepunkt stellte wieder die Verleihung des Lilienthal-Preises dar. Die Ehrung ging in diesem Jahr an Henrike Fabienke, Absolventin des Bachelorstudiengangs Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik der Technischen Hochschule Wildau, für ihre Abschlussarbeit „Nachhaltigkeit in der zivilen Luftfahrt – Betrachtung von alternativen Antriebs-, Kraftstoff- und Luftfahrzeugkonzepten mit dem Ziel der Konzeption einer Hybrid-Tankstelle auf dem Flugplatz Schönhagen für die Energieversorgung mehrerer Antriebsarten.“ Henrike Fabienke ist inzwischen Studentin im Masterstudiengang Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik der TH Wildau.



Der Lilienthal-Preis wurde von der „Otto-Lilienthal Stiftung zur Förderung der Luft- und Raumfahrt“ ins Leben gerufen, um herausragende innovative Ideen, Entwicklungen und Leistungen in diesem zukunftsträchtigen Wissenschaftsgebiet zu ehren. Er wird seit 2007 jährlich im Rahmen des Tages der Luft- und Raumfahrt in Berlin und Brandenburg vergeben.

(lifePR) (