Internationales Unternehmensplanspiel ab 26. Februar 2018 an der TH Wildau für Studierende aus sieben Ländern

Ab dem 26. Februar 2018 werden rund 40 Studierende aus sieben Ländern an der Technischen Hochschule Wildau gemeinsam unternehmerische Denkweisen und Praktiken entwickeln sowie ihre multikulturelle Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen. „ECMT + Entrepreneurship und Kommunikation in multikulturellen Teams“ heißt das strategische Partnerschaftsprojekt, das von „Erasmus +“, dem Förderprogramm der Europäischen Union für Bildung, Jugend und Sport unterstützt wird.



In einem zweiwöchigen Intensivworkshop werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sieben europäischen Universitäten und Hochschulen ihr Wissen über die Geschäftswelt erweitern und grundlegende Fähigkeiten und Einstellungen wie Kreativität, Initiative, Hartnäckigkeit und Teamarbeit entwickeln. Dabei geht es sowohl um neue Ideen für neue Unternehmen und Organisationen als auch um Veränderungen in bereits bestehenden Einrichtungen. Erfahrene Hochschullehrerinnen und -lehrer sowie weitere Expertinnen und Experten begleiten die Veranstaltungen.



Die TH Wildau wird mit einer achtköpfigen Studierendengruppe des Studiengangs Europäisches Management an den Start gehen. Die anderen Teams kommen von der Karelia University of Applied Sciences, Joensuu/Finnland, der Jean Monnet University, St. Etienne/Frankreich, der University of Technology, Poznan/Polen, der Silesian University, Opava/Tschechien, der University of the West of Scotland, Hamilton/Großbritannien, und der Vives – Catholic University, Kortrijk und Brugge/Belgien.

Diese Pressemitteilung posten:

Technische Hochschule Wildau [FH]

Die Technische Hochschule Wildau ist die größte (Fach)Hochschule des Landes Brandenburg. Ihr attraktives Studienangebot umfasst 32 Studiengänge in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und Managementdisziplinen. Ein besonderes Kennzeichen ist ihre Internationalität. Über 20 Prozent der Studierenden kommen aus mehr als 60 Ländern. Kooperationsverträge, Studenten- und Dozentenaustausche verbinden die TH Wildau weltweit mit über 140 akademischen Bildungseinrichtungen.



Als eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Deutschlands befördert die TH Wildau Innovationen sowie den Wissens- und Technologietransfer. Wichtige Kompetenzfelder sind Angewandte Biowissenschaften, Informatik/Telematik, Optische Technologien/Photonik, Produktion und Material, Verkehr und Logistik sowie Management und Recht.



Der Campus der TH Wildau befindet sich auf einem traditionsreichen Industrieareal des früheren Lokomotiv- und Schwermaschinenbaus. Die gelungene Symbiose aus denkmalgeschützter Industriearchitektur und preisgekrönten modernen Funktionsgebäuden setzt städtebaulich Maßstäbe.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers