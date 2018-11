Internationales "Fest der Begegnung" am 17. November 2018 im Volkshaus Wildau

14.11.18

Die Technische Hochschule Wildau ist nicht nur eine attraktive akademische Bildungs- und Forschungseinrichtung sondern auch Ort des kulturellen Austausches und der sozialen Verantwortung. So unterstützt die TH Wildau seit 2016 aktiv die Integration von Geflüchteten durch Vorbereitung auf ein Studium. Dazu gehören auch die Förderung des kulturellen und sprachlichen Austausches sowie das gegenseitige Kennenlernen.



Mit „Kulturwerkstatt Wildau – Spielräume der Begegnung“ entstand ein gemeinsames Projekt von Geflüchteten, Bürgerinnen und Bürgern sowie deutschen und internationalen Studierenden. In Workshops an der Hochschule befassten sie sich mit Gesang und Tanz, Schauspiel und Filmerstellung, dem Schreiben literarischer Texte, aber auch mit der Kreation von Torten.



Am Sonnabend, dem 17. November 2018, wird die Kulturwerkstatt Wildau, die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) gefördert wurde, mit einem internationalen „Fest der Begegnung“ von 15 bis 18 Uhr im Volkshaus Wildau abgeschlossen. Dazu sind Hochschulangehörige, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vertreter der Medien herzlich eingeladen.



Die Beteiligten an der Kulturwerkstatt wollen die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Filmvorführung, Basteln und Schminken für Kinder und auch ein „Markt der Möglichkeiten“. An Präsentationsständen werden dort auch regionale Projekte und Initiative darüber berichten, was sie tun, um Geflüchtete sowie Bürgerinnen und Bürger einander näherzubringen.



Als kulinarische Umrahmung ist für das „Fest der Begegnung“ ein internationales Mitbring-Büffet geplant. Dafür werden noch leckere internationale und regionale Spezialitäten gesucht.

