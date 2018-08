Holzlogistikforschung der TH Wildau präsentiert sich auf dem 14. Brandenburger Energieholztag

Die Technische Hochschule Wildau ist am Donnerstag, dem 30. August 2018, auf dem 14. Brandenburger Energieholztag (EHT) in Bloischdorf (Landkreis Spree-Neiße) mit einem Informationsstand vertreten. Bei dem Jahrestreffen der brandenburgischen Energieholzbranche werden von der Forschungsgruppe Verkehrslogistik aktuelle Projekte der Holzlogistikforschungpräsentiert. Dazu gehört unter anderem ein Kleinharvester in besonders schmaler Bauweise, der die vollmechanisierte Pflege in kleinstrukturierten Wäldern und auf Waldumbauflächen ermöglicht.



Veranstaltet wird der Energieholztag von der Brandenburgischen Energie Technologie Initiative (ETI) und dem Landschaftspflegeverband Spree-Neiße. Die TH Wildau ist als Wissenschaftspartner über das von ihr initiierte Innovationsnetzwerk Holzlogistik – INNOHOLZ auch am Fachprogramm beteiligt.



Im Mittelpunkt des Branchentreffs unter dem Leitthema „Energieholz im Wandel?“ stehen die Rahmenbedingungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der Preiskampf mit Gas und Öl, die Herausforderungen durch Klimafolgen und Klimawandel sowie die effiziente und nachhaltige Bereitstellung von Energieholz. Dazu werden Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verbänden aus dem Land Brandenburg und Nachbarregionen referieren.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Technische Hochschule Wildau

Die Technische Hochschule Wildau ist die größte (Fach)Hochschule des Landes Brandenburg. Ihr attraktives Studienangebot umfasst 33 Studiengänge in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und Managementdisziplinen. Ein besonderes Kennzeichen ist ihre Internationalität. Über 20 Prozent der Studierenden kommen aus mehr als 60 Ländern. Kooperationsverträge, Studenten- und Dozentenaustausche verbinden die TH Wildau weltweit mit über 140 akademischen Bildungseinrichtungen.



Als eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Deutschlands befördert die TH Wildau Innovationen sowie den Wissens- und Technologietransfer. Wichtige Kompetenzfelder sind Angewandte Biowissenschaften, Informatik/Telematik, Optische Technologien/Photonik, Produktion und Material, Verkehr und Logistik sowie Management und Recht.



Der Campus der TH Wildau befindet sich auf einem traditionsreichen Industrieareal des früheren Lokomotiv- und Schwermaschinenbaus. Die gelungene Symbiose aus denkmalgeschützter Industriearchitektur und preisgekrönten modernen Funktionsgebäuden setzt städtebaulich Maßstäbe..

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers