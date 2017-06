Hochschulangehörige und Gäste feiern Ende des Akademischen Jahres 2016/2017 am 17. Juni 2016 mit dem 14. Campusfest "Sommer in Wildau"

Am Sonnabend, dem 17. Juni 2017, laden der Studierendenrat und die Hochschulleitung wieder Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wildauerinnen und Wildauer sowie Gäste aus nah und fern herzlich zum mittlerweile 14. Campusfest ein. Die traditionelle Open Air Party unter Motto „Sommer in Wildau“ beschließt kulturell das Akademische Jahr 2016/2017. Bei – hoffentlich – sommerlichen Temperaturen und trockenem Wetter gibt es wieder heiße Rhythmen und natürlich reichlich kühle Getränke und Snacks.



Gegen 21.00 Uhr wird TH-Präsident Prof. Dr. László Ungvári die Veranstaltung eröffnen. Danach gehört die Bühne den „DJ‘s @ Campus“. Bei Musik von der „Konserve“ wird sicher wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein.



Also auf nach Wildau zum 14. Open Air Campusfest! Die TH Wildau ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Westausgang des S-Bahnhofs Wildau führt direkt auf das Veranstaltungsgelände.



Wir bedanken uns bei allen Partnern und Sponsoren für ihre Mithilfe sowie bei den Anwohnerinnen und Anwohnern der Hochschulstadt Wildau für ihre Toleranz und ihr Verständnis.

