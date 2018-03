Am 17. März 2018 in der Potsdamer Wissenschaftsetage: "Roboter in der Hochschulbibliothek"

Am Sonnabend, dem 17. März um 11:00 Uhr, erläutert Dr. Frank Seeliger, Leiter der Bibliothek der Technischen Hochschule Wildau, in der Vortragsreihe „Potsdamer Köpfe“ der Wissenschaftsetage des Potsdamer Wissenschaftsforums, wie in Wildau humanoide Roboter als Bibliotheksassistentengenutzt werden. Hintergrund ist, dass sich der Service von Bibliotheken seit den 1990er Jahren durch Automatisierung und Digitalisierung stark verändert hat.



Nutzer prüfen heute online, ob ihr Buch da ist, leihen selbständig Medien aus und bewegen sich mit einer App durch die Räume. Der Einsatz von Robotern ist deshalb ein konsequenter Schritt in die Zukunft, nicht nur ein Hype, der aktuellen Modetrends folgt.



Frank Seeliger stellt Einsatzorte menschenähnlicher Roboter von Köln bis Berlin vor und diskutiert zwei laufende Projekte an der TH Wildau: Mit dem Roboter „Pepper“ möchte er die Open Library in Wildau einführen. Zudem bietet der Roboter im Studiengang Bibliotheksinformatik ein attraktives Angebot für Abschlussarbeiten.



In der Vortragsreihe „Potsdamer Köpfe“ der Wissenschaftsetage des Potsdamer Wissenschaftsforums am Platz der Einheit erfahren die Gäste Aktuelles und Spannendes aus Wissenschaft und Forschung. Sie können den Expertinnen und Experten aller Disziplinen einmal im Monat bei ihrer Arbeit „über die Schulter schauen“.

