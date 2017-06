4. Schüler-Ingenieur-Akademie RoboTool erfolgreich von "Weltraummission" zurückgekehrt

undaus dem Humboldt Gymnasium Eichwalde sind mit ihrem „Mars-Rover“ ARES die Sieger der. Sie setzten sich am 13. Juni 2017 im abschließenden Wettbewerb auf einem der Marsoberfläche nachempfundenen künstlichen Gelände im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Berlin gegen die Konstruktionen von vier weiteren Teams durch.Seit November 2016 hatten zwei Schülerinnen und elf Schüler des, desund desdie Möglichkeit zu erfahren, wie eine Weltraumexpedition mit Robotern funktioniert. Im Rahmen der 4. SIA „RoboTool“ konstruierten und montierten sie in fünf Teams ferngesteuerte fahrbare Roboter aus Lego-Bausätzen und erweckten sie mittels Programmierung „zum Leben“.Mit Hilfe von Greifern und Sensoren für die Erfassung experimenteller Bild- und Messdaten mussten die Fahrzeuge in die Lage versetzt werden, Gesteinsproben aufzunehmen, Klimadaten zu ermitteln sowie magnetische und thermische Quellen zu finden, auszuwerten und an die Ergebnisse an die „Bodenstation“ weiterzuleiten. Eine Jury aus Vertretern des DLR, der Technischen Hochschule Wildau und des Netzwerkes Zukunft.Schule und Wirtschaft für Brandenburg bewertete darüber hinaus auch Gewicht, Stabilität und Fahrtüchtigkeit der Konstruktion sowie die Funktionalität des jeweiligen Greifarms und der Sensoren.Neben dem obligatorischen SIA-Zertifikat für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten die Sieger eine Einladung von, zu einem Freiflug mit einer Cessna 172 Skyhawk. Diesen können sie im September 2017 im Rahmen des Lehrmoduls „Experimentelles Fliegen“ gemeinsam mit Studierenden des Studiengangs Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik absolvieren.Bei der Planung und Realisierung ihres „Weltraumexperimentes“ standen den jungen SIA-Forschern das DLR und das Team Luftfahrttechnik der TH Wildau als kompetente Partner zur Seite. Organisatorische Unterstützung erhielten sie vom Verein Netzwerk Zukunft. Schule und Wirtschaft für Brandenburg e. V. Gefördert wurde das Projekt vom Land Brandenburg und vom Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg.Alle Partner waren sich nach dem erfolgreichen Verlauf und Abschluss der 4. SIA RoboTool einig, dass es im Herbst 2017 die fünfte Auflage dieses Projektes zur Förderung von Begabten in den MINT-Fächern geben wird.Christine CarstensenNetzwerk Zukunft. Schule und Wirtschaft für Brandenburg e.V.Tel +49 30 67822618