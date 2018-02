15. regionale Schüler-Physik-Olympiade am 21. Februar 2018 an der Technischen Hochschule Wildau

Am Mittwoch, dem 21. Februar 2018, werden ab 10.00 Uhr an der Technischen Hochschule Wildau (Halle 14, Seminarräume A007 und A008) wieder Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 ihre hervorragenden Kenntnisse im Fach Physik unter Beweis stellen. Bereits zum 15. Mal findet hier eine regionale Schüler-Physik-Olympiade statt – die einzige im Land Brandenburg. Der Wettbewerb besteht aus einem jeweils 90minütigen theoretischen und experimentellen Teil. Die Sieger werden zum Hochschulinformationstag am 26. Mai 2018 mit von der Hochschule gestifteten Preisen ausgezeichnet. Die Besten qualifizieren sich für das Finale der 28. Landesolympiade Physik am 7. und 8. Juni 2018 in Frankfurt (Oder).



Unterstützung erhalten die Organisatoren durch das Team des Studien- und Forschungsschwerpunktes „Physikalische Technologien / Energietechnik“ unter Leitung von Prof. Dr. Siegfried Rolle. Damit leistet die Hochschule einen wichtigen Beitrag zur Förderung hoch begabter Schülerinnen und Schüler in der Region und zur Gewinnung von Interessenten für ein naturwissenschaftliches oder ingenieurtechnisches Studium.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich vorher in schulinternen Wettbewerben qualifizieren mussten, kommen aus dem Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben, dem Friedrich-Schiller-Gymnasium und dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen, dem Humboldt-Gymnasium Eichwalde, dem Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde sowie neu aus dem Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder).



Medienvertreter sind zur aktuellen Berichterstattung herzlich eingeladen. In einer Pause gegen 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Organisatoren zu sprechen. Die Veranstaltung eignet sich auch besonders für Fotografen und TV-Teams.



Die Technische Hochschule Wildau ist die größte (Fach)Hochschule des Landes Brandenburg. Ihr attraktives Studienangebot umfasst 32 Studiengänge in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und Managementdisziplinen. Ein besonderes Kennzeichen ist ihre Internationalität. Über 20 Prozent der Studierenden kommen aus mehr als 60 Ländern. Kooperationsverträge, Studenten- und Dozentenaustausche verbinden die TH Wildau weltweit mit über 140 akademischen Bildungseinrichtungen.



Als eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Deutschlands befördert die TH Wildau Innovationen sowie den Wissens- und Technologietransfer. Wichtige Kompetenzfelder sind Angewandte Biowissenschaften, Informatik/Telematik, Optische Technologien/Photonik, Produktion und Material, Verkehr und Logistik sowie Management und Recht.



Der Campus der TH Wildau befindet sich auf einem traditionsreichen Industrieareal des früheren Lokomotiv- und Schwermaschinenbaus. Die gelungene Symbiose aus denkmalgeschützter Industriearchitektur und preisgekrönten modernen Funktionsgebäuden setzt städtebaulich Maßstäbe..

