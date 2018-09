11. Wildauer Bibliothekssymposium am 11. und 12. September 2018 unter dem Leitthema "Innovation & Digitalisierung"

10.09.18

Das 11. Wildauer Bibliothekssymposium am 11. und 12. September 2018 an der Technischen Hochschule Wildau steht unter dem Leitthema „Innovation & Digitalisierung“. Die Veranstaltung wendet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibliotheken, Vertreter von Anbieter-Industriebereichen und Dienstleistern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Verlagen und Archiven.



Experten aus Wissenschaft und Praxis werden sich unter anderem mit dem Einsatz von humanoiden Assistenzrobotern, „Blockchain“ und „Text Mining“ befassen. Dazu gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Deutschen Patent- und Markenamtes. Workshops bieten die Möglichkeit, über zeitgemäße Angebote von Bibliotheken oder das Einrichten von Schüler- bzw. Studierendenlaboren für wissenschaftliches Recherchieren zu diskutieren. Eine Podiumsdiskussion geht zudem der Frage nach: „Kann man lernen, innovativ zu sein?“



Das Wildauer Bibliothekssymposium wird von der Hochschulbibliothek und der Forschungsgruppe Mobile Informations- und Assistenzsysteme organisiert. Referenten kommen unter anderem aus Wildau, Berlin, Potsdam, Paderborn, Karlsruhe, München und Dresden.

