Zentrale Hochschulbibliothek: Kampagne #bibaufmöbeln für den Innenausbau gestartet

Die Universität zu Lübeck und die Technische Hochschule Lübeck starten eine Kampagne und suchen Unterstützer, um in dem Lernort mit neuer Einrichtung eine zeitgemäße Arbeitsumgebung schaffen zu können. Für die mehr als 10.000 Studierenden der Universität zu Lübeck und der Technischen Hochschule Lübeck ist die Bibliothek der zentrale Lernort. Zudem wird sie auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Es werden dringend neue Arbeitsplätze, moderne Gruppenräume und eine zeitgemäße Ausstattung benötigt, die den Lübecker Innovationsschmieden auf dem Campus gerecht werden. Zum Wintersemester 2022/23 wollen die Universität zu Lübeck und die Technische Hochschule Lübeck die Bibliothek mit mehr als 500 neuen Arbeitsplätzen zu einem modernen Studienzentrum entwickeln.Das Land Schleswig-Holstein leistet die notwendige bauliche und energetische Sanierung. Für die geplante Innenausstattung müssen Technische Hochschule und Universität selbst aufkommen. Ein neu konzipiertes und bedarfsorientiertes Lernumfeld schafft für die Studierenden und Bürgerinnen und Bürger, die die Bibliothek nutzen, den nötigen Freiraum zum Denken.„Wir möchten die Bibliothek in ein modernes Studienzentrum entwickeln, dessen Atmosphäre das Lernen fördert. Innovative Lehr- und Lehrmethoden brauchen auch neue Lernräume. Um eine zeitgemäße, technische Ausstattung und flexible Arbeitsmöglichkeiten einrichten zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung“, sagt Prof. Gabriele Gillessen-Kaesbach, Präsidentin der Universität zu Lübeck.„Die Kampagne ist für uns wichtig, weil unsere Möbel einem modernen ergonomischen Standard nicht mehr entsprechen und wir den unterschiedlichen Bedürfnissen der Studentinnen und Studenten gerecht werden wollen“, sagt Sarah Tiemann, Leiterin der ZHB.„Wir brauchen die Unterstützung der Lübeckerinnen und Lübecker! Denn unsere Studierenden benötigen zeitgemäße, digitale Arbeitsplätze in der Bibliothek, ihrem zentralen Lernort. Wir wollen den Ort aufmöbeln, der den Studierenden den dringend benötigten Freiraum zum Denken verschafft. Bitte seien Sie dabei“, sagt Dr. Muriel Helbig, Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck.Die ZHB wurde im Jahr 1977 gebaut. Im Rahmen einer ersten Neumöblierung im Jahr 2016/17 konnten im ersten Obergeschoss, mit der Unterstützung der Parchamschen Stiftung, 160 moderne Einzelarbeitsplätze und die Parcham Lounge mit 40 Sitzplätzen als zentraler Kommunikationspunkt ausgestattet werden. In einem nächsten Ausbauschritt sollen nun weitere 300 Arbeitsplätze hinzukommen. Um den veränderten Lern- und Arbeitsgewohnheiten der Studierenden Rechnung zu tragen, sollen unter anderem Gruppenarbeitsräume geschaffen, aber auch der Servicebereich modernisiert werden. Die Kosten für die Fassadensanierung und den Innenausbau betragen rund 5,2 Millionen Euro.Auf rund 485.000 Euro beziffern sich die Gesamtkosten für die zweite Stufe der Neumöblierung. „Auch kleine Beiträge ermöglichen das Erreichen großer Ziele. Helfen Sie, die Bibliothek zu einem zeitgemäßen Lern- und Arbeitsort für unsere Studierenden sowie Lübecker und Lübeckerinnen zu machen“, sagt Sarah Tiemann. Beispielsweise kostet ein neuer Leihkorb 50 Euro, ein Arbeitsstuhl 300 Euro und ein Bücherwagen 1.000 Euro. „Vielleicht legen Sie auch mit Freunden und Kollegen zusammen und finanzieren einen Arbeitsplatz. Für gezielte Spenden, sprechen Sie uns gerne an.“Etwa 10.000 Studierende von Uni und THL sind auf dem Campus vor Ort. Die Zahl der registrierten Nutzer*innen beläuft sich auf ca. 15.000 (inkl. Studierende, Mitarbeitende und Externe; ohne E-Book- und E-Journal-Nutzung).Auf der Nutzungsfläche von 3.584 m² (davon frei zugänglich: 2.076 m²) stehen 417.654 Bände (gedruckt, Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, etc.) zur Verfügung.Hinzu kommen50.124 elektronische Bestände (gekaufte E-Books und Datenbanken; ohne Zeitschriften),2.323 elektronische Dissertationen, nur Lübeck) und16.544 Elektronische Zeitschriften.Mehr Infos: www.bib-aufmöbeln.de Empfänger: Stiftungsuniversität zu LübeckVerwendungszweck: Projekt bibaufmoebelnIBAN: DE52 2000 0000 0020 2015 35BIC: MARKDEF1200Institut: Landeskasse – BBK Hamburg