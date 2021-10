Weiterbildungsscout hilft im Bildungsdschungel

Das Projekt „WISY@KI - Dein persönlicher Weiterbildungsscout“ ist eines der 35 Gewinnerprojekte des BMBF-Innovationswettbewerbes „INVITE Digitale Plattform berufliche Weiterbildung“. Im Projekt WISY@KI soll ein KI-unterstützter Abgleich von Kurssuche und berufsbezogenen Weiterbildungsangeboten entwickelt werden. Die Technische Hochschule (TH) Lübeck und ihre Partner aus den Bundesländern Schleswig-Holstein und Hessen werden für drei Jahre mit 2,2 Millionen Euro gefördert.Arne Welsch ist mit dem Institut für interaktive Systeme der Technischen Hochschule Lübeck am Projekt beteiligt und erklärt: „Wir freuen uns, dass wir unsere technischen Erfahrungen und Kompetenzen im Projekt als Institut für interaktive Systeme einbringen können. Durch WISY@KI wird Wissen zu Bildungswegen und -chancen niedrigschwellig in die Gesellschaft und die Wirtschaft getragen und langfristig die Teilhabe an berufsbezogener Weiterbildung erhöht.“Ebenfalls Partner ist Claus Kapelke, Vorstandsvorsitzender von Weiterbildung Hessen e.V., der das Projektziel so definiert: „Für öffentliche Bildungsdatenbanken fehlt bislang eine Technologie, die zum einen die individuelle Bildungsbiografie berücksichtigt und zum anderen ein lernendes System darstellt. WISY@KI lässt Suchende im oft undurchschaubaren Bildungsdschungel mit seinen vielfältigen Abzweigungen nicht allein, sondern es bietet sich als Pfadfinder oder Scout an. Ausgestattet mit entsprechenden Daten, schlägt es individuelle Bildungspfade vor und zeigt, Wegweisern gleich, erklärende Informationen sowie Alternativwege auf.“Dazu vernetzen zum Projektstart die Kursdatenbanken Hessen www.bildungsportal-hessen.de www.bildungsportal-hessen.deund Schleswig-Holstein www.sh.kursportal.info ihre Aktivitäten. „Der Projektverbund erarbeitet ein Kompetenzmodell, damit Mensch und Maschine dieselbe Sprache sprechen“, erläutert Projektkoordinatorin Kerstin Zappe die weiteren Arbeitsschritte. Sie sagt weiter: „Kompetenzen und Fähigkeiten von Suchenden werden erfasst und mittels künstlicher Intelligenz mit den Bildungsangeboten der Datenbanken abgeglichen und verknüpft. Mit Zunahme der Dateneingabe lernt das System mit und versorgt Suchende mit immer mehr passenden Bildungsinformationen.“Erprobt und umgesetzt wird das Ganze auf den Kursportalen der Bundesländer Hessen und Schleswig-Holstein. Dort und auf anderen Plattformen, für die die Technologie frei verfügbar sein wird, hilft WISY@KI dann, Bildungswissen transparent und auffindbar zu machen.Nebenarbeiten im Projekt mit:Außerdem wird WISY@KI durch mehrere strategische Partner unterstützt, unter anderem durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW). „WISY@KI – Dein persönlicher Weiterbildungsscout“ hat eine Projektlaufzeit vom 01.09.2021 bis zum 31.08.2024.Der Bund fördert Projektvorhaben im Innovationswettbewerb INVITE im Rahmen seiner Nationalen Weiterbildungsstrategie. Insgesamt 88 Mio. Euro werden für innovative Entwicklungen zur Verfügung gestellt, die es allen Menschen ermöglichen sollen, digital möglichst unkompliziert und schnell zu einer passenden Weiterbildung zu finden. KI-unterstützte Verfahren werden hierbei besonders in den Blick genommen. Mehr Informationen zu INVITE WISY@KI