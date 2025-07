Vom Code zur Lösung: Tech-Talente hacken für eine nachhaltige Ostseeregion

Hack the Grid – Intelligentere Haushalte, geringere Emissionen Zukunftslabor, das über Ländergrenzen hinweg geht – Ein Design Thinking Workshop Grenzenloses Wohlbefinden - Innovation für eine gesunde, vernetzte Region Borderless Entrepreneurship - Digitales Netzwerk für die Startup-Community im Ostseeraum RoomSwap - Unterkunft für Austauschstudierende Künstliche Intelligenz geht an die Grenzen Ostseeraum - Visualisierung von Klimarisiken und Lösungen

Drei Tage lang beschäftigen sich junge Nachwuchstalente unter dem Motto „One Region – Borderless Innovation“ damit, IT-Lösungen für echte Probleme zu entwickeln. Aus dem ganzen Ostseeraum reisen sie nach Lübeck, um vom 24. bis 27. Juli 2025 an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Die Ergebnisse präsentieren sie am Sonntag, 27. Juli 2025, vor dem Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holsteins, Dirk Schrödter, dem Europaminister der Landesregierung, Werner Schwarz und dem eigens aus Stockholm angereisten stellvertretenen Generaldirektor des Ostseerates, Markus Helavuori.Lübeck:Verbraucht Künstliche Intelligenz unnötig viele Ressourcen und wie sähe eine Alternative aus? Wie macht man Klimarisiken im Ostseeraum sichtbar? Und wie sieht Innovation für eine gesunde, vernetzte Region konkret aus? Technikbegeisterte aus dem gesamten Ostseeraum kommen für den Baltic Sea Region Hackathon 2025 an der TH Lübeck zusammen. Die 18 bis 29-jährigen jungen Menschen aus Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden werden an insgesamt sieben Workshops teilnehmen und Lösungen im Team entwickeln, die sie am 27. Juli 2025 präsentieren. Medienvertreter*innen sind herzlich dazu eingeladen, an der Abschlussveranstaltung teilzunehmen, Fotos und Videoaufnahmen zu machen sowie Interviews zu führen:Baltic Sea Region Hackathon, 27. Juli 2025, 10:00 Uhr Eintreffen, 10:30 Uhr Begrüßung, 11:00 Uhr Start der Abschlusspräsentationen, Ende ca. 13:30 UhrGebäude 25 der TH Lübeck, Ecke Bessemerstr. /Stephensonstr., 23563 LübeckUm eine Anmeldung an presse@th-luebeck.de wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie! Parkmöglichkeiten finden Sie dem Parkplatz neben Geb. 25. Den Campusplan finden Sie hier: https://intranet.th-luebeck.de/dokumente/Plne%20und%20bersichten/THL_Campusplan.pdf Organisiert und finanziert wird der Hackathon vom Land Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Ostseerat und der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck).Das Programm für die Teilnehmer*innen:Thematisch setzen sich die Teilnehmer*innen beim [#b_hack] mit diesen Themengebieten auseinander:Das gesamte Angebot finden Sie hier: https://cbss.org/event/b_hack-bsr-hackathon-2025/