Volle Hochschulkirche: TH Lübeck begrüßt 1.124 Erstsemester
„Wir starten mit 1124 neuen Studierenden ins Wintersemester 2025/2026. Damit haben sich gut 100 junge Menschen mehr für ein Studium an der TH Lübeck entschieden als letztes Jahr. Das freut uns sehr. Jede und jeder einzelne von Ihnen ist der Grund, warum wir morgens aufstehen und zur Arbeit gehen“, sagt die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig.
Von den 1.124 Erstsemestern studieren gehören 392 zum Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft, 348 haben sich ein Studium am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik ausgesucht, 220 beginnen am Fachbereich Bauwesen und 164 entdecken das Feld der Angewandten Naturwissenschaften.
Pastor Dr. Bernd Schwarze begrüßte die Erstsemester im Namen der Hochschulkirche St. Petri, Henning Schumann übernahm als Stadtpräsident die Grußworte der Hansestadt Lübeck. Vertreter*innen des Allgemeine Studierendenausschusses (AStA) und des Studierendenparlaments (StuPa) gaben Tipps fürs Studium mit und der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik, Prof. Andreas Schäfer sagte mit Nachdruck: „Ich habe zwei Punkte, die wichtig für Sie sind: machen Sie Party und lesen Sie Ihre E-Mails!“
Wer sich noch nicht für ein Studium entscheiden konnte, hat in den Herbstferien die Chance beim Schnupperstudium mitzumachen. Vom 21. bis 22. Oktober 2025 können Frauen am Programm teilnehmen und vom 28. bis 29. Oktober steht es allen offen. Anmeldung bis zum 07. Oktober 2025. Weitere Informationen: www.th-luebeck.de/schnupperstudium