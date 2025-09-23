Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036708

Technische Hochschule Lübeck Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck, Deutschland http://www.th-luebeck.de
Ansprechpartner:in Frau Johanna Helbing +49 451 3005025
Logo der Firma Technische Hochschule Lübeck

Volle Hochschulkirche: TH Lübeck begrüßt 1.124 Erstsemester

(lifePR) (Lübeck, )
Rund 900 der insgesamt 1.124 Erstsemester drängten sich am Montag, 22. September 2025 in die Hochschulkirche St. Petri, um den Beginn ihres Studiums zu feiern. Von den Vertreter*innen der Hochschule bekamen sie einige Ratschläge mit. Zum Beispiel: Party machen und E-Mails lesen.

„Wir starten mit 1124 neuen Studierenden ins Wintersemester 2025/2026. Damit haben sich gut 100 junge Menschen mehr für ein Studium an der TH Lübeck entschieden als letztes Jahr. Das freut uns sehr. Jede und jeder einzelne von Ihnen ist der Grund, warum wir morgens aufstehen und zur Arbeit gehen“, sagt die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig.

Von den 1.124 Erstsemestern studieren gehören 392 zum Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft, 348 haben sich ein Studium am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik ausgesucht, 220 beginnen am Fachbereich Bauwesen und 164 entdecken das Feld der Angewandten Naturwissenschaften.

Pastor Dr. Bernd Schwarze begrüßte die Erstsemester im Namen der Hochschulkirche St. Petri, Henning Schumann übernahm als Stadtpräsident die Grußworte der Hansestadt Lübeck. Vertreter*innen des Allgemeine Studierendenausschusses (AStA) und des Studierendenparlaments (StuPa) gaben Tipps fürs Studium mit und der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik, Prof. Andreas Schäfer sagte mit Nachdruck: „Ich habe zwei Punkte, die wichtig für Sie sind: machen Sie Party und lesen Sie Ihre E-Mails!“

Wer sich noch nicht für ein Studium entscheiden konnte, hat in den Herbstferien die Chance beim Schnupperstudium mitzumachen. Vom 21. bis 22. Oktober 2025 können Frauen am Programm teilnehmen und vom 28. bis 29. Oktober steht es allen offen. Anmeldung bis zum 07. Oktober 2025. Weitere Informationen: www.th-luebeck.de/schnupperstudium

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.