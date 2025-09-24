Kontakt
Urbane Sicherheit in öffentlichen Räumen

Öffentliche, kostenlose Veranstaltung zum Thema Sicherheit im öffentlichen Raum am Beispiel von Lübeck am 29. September 2025 um 18.00 Uhr in der Volkshochschule am Falkenplatz 10.

Sicherheit. Ein Thema, das uns zunehmend im Alltag begleitet und eine Herausforderung für Städte darstellt, auch für Lübeck. Wie ist es überhaupt möglich mehr Sicherheit in unterschiedlichen städtischen Räumen zu schaffen und das Sicherheitsgefühl der Menschen (insbesondere Frauen*) zu verbessern?

In ihrem Vortrag stellt Marleen Schlüter, Absolventin des Studiengangs Stadtplanung der TH Lübeck, ihre Masterarbeit vor, in der sie Konzepte und konkrete Maßnahmen für die Weiterentwicklung der öffentlichen Räume im Bereich des Klingenbergs und in den Wohngebieten Buntekuh und Hüxtertor entworfen hat. 

Beispiele sind die Möglichkeiten zur Integration von mehr Freizeitangeboten in den Grünzug im Bereich des Karavellen-Hochhauses (Buntekuh), um die Aufenthaltsqualität zu verbessern oder die Verbesserung der Einsehbarkeit in Wohnstraßen wie der Herderstraße (Hüxtertor). 

Eine Einordnung des Vortrages hinsichtlich der Herausforderungen für die Entwicklung nachhaltiger städtebaulicher Konzepte und geschlechtergerechter Planung erfolgt durch Prof. Lydia Rintz von der TH Lübeck.

Außerdem ist Zeit für Fragen und einen Austausch zum Thema geplant.
Anmeldung über die VHS Lübeck online unter: https://vhs.luebeck.de/programm/gesellschaft/kurs/Urbane-Sicherheit-in-oeffentlichen-Raeumen-am-Beispiel-der-Hansestadt-Luebeck/CM107-302

Veranstalterinnen: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck und die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Hochschule Lübec

