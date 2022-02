Umweltkids und wissbegierige Lehrkräfte gesucht!

03.03.2022 | Mein Körper: In welcher Haut stecken wir?

17.03.2022 | Der gebackene Stein!

27.04.2022 | Wasser und Klima – ein Zusammenspiel der Kräfte

02.06.2022 | Die Tücken der Wahrnehmung – optische Täuschungen!

Fragen, Forschen und Begreifen! – das ist das Motto des JuniorCampus der Technischen Hochschule (TH) Lübeck. In diesem Jahr neu dabei: die Umweltkids. Bei diesem Wettbewerb, der sich vom 01. März bis 1. Juni erstreckt, geht es darum Umwelt- und Klimaschutz in die Kindertagesstätten und Grundschulen zu bringen. Für die Themen „Mobilität & Umwelt- /Klimaschutz“ können sich Grundschulen mit Expeditionen beteiligen. Kindertagesstätten dürfen sich im Bereich „Gesundes Essen und die Umwelt/ das Klima schützen“ kreativ ausleben. Am Ende des Wettbewerbs geben die Kitas und Grundschulen Poster zu ihren Aktionen ab und nehmen damit an einer Preisverleihung teil.Der JuniorCampus hat sich für diese Themen prominente Unterstützung geholt. Unter anderem am Projekt beteiligt ist das EU-Klimabündnis. Regionale Unterstützung kommt von der Rose-Stiftung und der Buchhandlung Belling.Anmeldungen und Rückfragen unter: janina.mahncke@th-luebeck.de Ebenfalls im März starten die Fortbildungsangebote für Grundschullehrkräfte. Selbst zu experimentieren und zu forschen steht bei diesem Angebot im Fokus. Das Team vom JuniorCampus macht wissenschaftliche Zusammenhänge zielgruppengerecht greif- und erlebbar. Ergänzend hierzu vertiefen Vorführexperimente das erworbene Wissen, damit Lehrkräfte besser auf Fragen der Schülerinnen und Schülern eingehen können. Die Anzahl der Plätze ist auf 12 Teilnehmende begrenzt und an eine 3G Nachweispflicht gekoppelt.Die Themen im ersten Halbjahr sind:Zum Einsatz kommen primär Alltagsmaterialien, damit alles, was die Lehrkräfte im Rahmen der Fortbildungen umsetzen auch 1:1 in den Unterricht implementiert werden kann. Der JuniorCampus unterstützt ebenfalls bei der ersten Umsetzung im Unterricht zum Beispiel via Online-Begleitung.Anmeldung unter: janina.mahncke@th-luebeck.de Weitere Informationen unter: https://www.th-luebeck.de/junior-campus/juniorcampus/schulungen-und-workshops/grundschulen/uebersicht/