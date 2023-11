TH Lübeck bietet zum Sommersemester 2024 drei neue Studiengänge an

Das Angebot der Technischen Hochschule (TH) Lübeck im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften wächst: ab dem Sommersemester 2024 können Studieninteressierte in den Masterangeboten Angewandte Physik, Nachhaltige Chemie und Umweltmanagement durchstarten. Alle drei Master sind zulassungsfrei. Das Bewerbungsportal ist bis zum 29. Februar geöffnet.„Ich freue mich unglaublich, dass wir nun allen Studieninteressierten über den Bachelor hinaus eine Heimat bieten können, die ihre berufliche Zukunft in den Bereichen der Angewandten Physik, der Nachhaltigen Chemie und dem Umweltmanagement sehen“, sagt die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig. „Mit den drei neuen Mastern eröffnen wir unseren derzeitigen Studierenden und auch Studieninteressierten die Möglichkeit ihren Weg an der TH Lübeck vom Bachelor über den Master bis hin zur kooperativen Promotion zu gehen“, ergänzt Helbig. Die drei neuen Master erweitern das Angebot der TH Lübeck auf insgesamt 41 Studiengänge. In 39 davon kann man sich an der TH Lübeck einschreiben. 13 Studiengänge sind im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften verankert.Alle drei Angebote vereint, dass sie die Studierenden gezielt auf die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen in der Arbeitswelt vorbereiten und das Wissen aus den Naturwissenschaften in die Anwendung bringen. Prof. Dr. Maximilian Schüler, Studiengangsleiter des Masterangebots Umweltmanagement ist sich sicher: „Nur mit den wissenschaftlichen Grundlagen kommen die Studierenden nicht weit. Bei uns wenden sie ihr Wissen im Kontext praktisch an und trainieren es.“Besonders zeigt sich diese Ausrichtung in einem gemeinsamen Kompetenzprojekt, das die Studierenden im ersten Fachsemester durchlaufen. „In diesem Projekt stehen die Studierenden in unterschiedlichen Rollen vor einer gemeinsamen Aufgabe. Diese Situationen, wie sie auch in der Arbeitswelt typisch sind, ermöglichen ihnen gezielt Kommunikations- und Präsentationstechniken zu üben. Sie lernen aber auch wie Team-Organisation funktionieren kann und nehmen andere Perspektiven an“, sagt Prof. Dr. Markus Riotte, Studiengangsleiter vom neuen Master Angewandte Physik.„Für den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein ist es wichtiger denn je, hochqualifizierte Fachkräfte im Bereich der Angewandten Naturwissenschaften zu gewinnen. Unsere Absolvent*innen sind in der Lage, Prozesse ressourcenschonend und umweltverträglich zu gestalten. Denn nur eine nachhaltige Chemie ist zukunftsfähig“, sagt Prof. Dr. Dagmar Willkomm, Studiengangsleiterin im Master Nachhaltige Chemie.Mit ihrem Studium qualifizieren sich die Absolvent*innen der drei Masterangebote für Schlüsselpositionen in der Industrie, Verwaltung und in Nichtregierungsorganisationen. Im Umweltmanagement können die Masterabsolvent*innen aktiv daran arbeiten, den Transformationsprozess hin zu einer dekarbonisierten Kreislaufwirtschaft zu gestalten. In der Angewandten Physik treiben sie zum Beispiel die Technologieentwicklung- und Anwendung in Mittelständischen Unternehmen und Startups voran. Studierende im Master Nachhaltige Chemie bringen ihre Expertise unter anderem in der chemischen und pharmazeutischen Industrie oder der Lebensmittelindustrie ein.über die Angebote, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsfristen finden Studieninteressierte hier:Angewandte Physik: https://www.th-luebeck.de/studium/studienangebot/studiengaenge/angewandte-physik-msc/uebersicht/ Nachhaltige Chemie: https://www.th-luebeck.de/studium/studienangebot/studiengaenge/nachhaltige-chemie-msc/uebersicht/ Umweltmanagement: https://www.th-luebeck.de/studium/studienangebot/studiengaenge/umweltmanagement-msc/uebersicht/