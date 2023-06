TH Lübeck Präsidentin als DAAD-Vizepräsidentin wiedergewählt

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) bestätigte am Dienstag, 20. Juni, Vizepräsidentin Dr. Muriel Helbig sowie Präsident Prof. Dr. Joybrato Mukherjee in ihren Ämtern, wählte einen neuen Vorstand und einen Teil des Kuratoriums der weltgrößten akademischen Austauschorganisation.In der Mitgliederversammlung des DAAD in Bonn wurden der bisherige DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee und die DAAD-Vizepräsidentin Muriel Helbig einstimmig für eine weitere Amtszeit gewählt.Joybrato Mukherjee ist seit 2009 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, wo er zuvor bereits Erster Vizepräsident war. Von 2012 bis 2019 war er Vizepräsident des DAAD, seit Januar 2020 ist er ehrenamtlicher Präsident des DAAD. Mukherjee ist gebürtiger Inder und im Rheinland aufgewachsen. Er studierte Anglistik, Biologie und Erziehungswissenschaft an der RWTH Aachen. Er wurde an der Universität Bonn promoviert und habilitierte sich ebenfalls in Bonn. 2003 erhielt er eine Professur für Englische Sprachwissenschaft an der Universität Gießen. Der 49-Jährige ist Mitglied in einer Reihe von wissenschaftlichen Beiräten und Kuratorien im In- und Ausland.Muriel Kim Helbig ist seit 2014 Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck. Sie ist seit 2016 Vorstandsmitglied im DAAD und seit 2020 Vizepräsidentin der weltweit größten akademischen Austauschorganisation. Die 48-Jährige studierte Psychologie an der Universität Potsdam und promovierte in einem DFG-Graduiertenkolleg in Zusammenarbeit mit der University of Haifa und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Anschluss war sie an der Universität Jena in der Graduiertenförderung tätig und leitete danach als Dezernentin das International Office der Bauhaus-Universität Weimar.Weitere Informationen: https://www.daad.de/de/der-daad/kommunikation-publikationen/presse/pressemitteilungen/daad-praesident-im-amt-bestaetigt/