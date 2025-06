Studienkolleg Schleswig-Holstein feiert Absolvent*innen zum ersten Mal am Außenstandort TH Lübeck

Heute (27. Juni 2025) fand die Zeugnisvergabe des Studienkollegs Schleswig-Holstein erstmalig am Außenstandort an der Technischen Hochschule Lübeck statt. Das Studienkolleg Schleswig-Holstein wurde vor zwei Jahren erfolgreich erweitert, die Fachhochschule Westküste, die TH Lübeck und die Hochschule Flensburg kamen als Standorte hinzu.



Lübeck: „Mein kleiner grüner Kaktus“ schallt durch das Bauforum der TH Lübeck. Das Publikum jubelt dem Chor zu, der aus 13 Kollegiat*innen der FH Westküste in Heide und dem Leiter des Studienkollegs Heide, Kai Sterzig, besteht. Angeleitet werden sie von der Chorleiterin Kerstin Sterzig. Der Chor singt deutsche Volkslieder, um mit viel Freude die Aussprache zu üben.



Die 13 jungen Menschen sind Teil der 87 Kollegiat*innen, die sich über ihren erfolgreichen Abschluss freuen. Damit haben alle Kollegiat*innen dieses Jahres ihre Feststellungsprüfung (FSP) erfolgreich bestanden. Siekommen aus insgesamt 21 Ländern, die meisten aus Marokko, dem Iran, Vietnam, Indonesien und der Ukraine. 16 von ihnen haben den Schwerpunktkurs Wirtschaft besucht, der nur an der FH Kiel angeboten wird. 71 hatten sich für den Schwerpunktkurs Technik entschieden und verteilten sich auf die Standorte Kiel (31), TH Lübeck (12), FH Westküste/Heide (13) und HS Flensburg (15).



Individuelle Wege ins Studium



Viele Absolvent*innen planen, ein Studium in Schleswig-Holstein aufzunehmen und sich an den jeweiligen Standorten zu bewerben. Zineb Belhimeur kam vor gut einem Jahr aus Marokko nach Deutschland und möchte an der TH Lübeck Biomedizintechnik oder Angewandte Chemie studieren. „Lübeck ist dafür ein idealer Ort, weil hier nicht nur die Studienangebote gut sind, sondern auch die Nähe zur Industrie ein großer Vorteil ist“, sagt die 21-Jährige. Yeva Rozhko aus der Ukraine hat während des zweiten Semesters bereits eigeninitiativ Praktika und praktische Tätigkeiten in Unternehmen absolviert, um sich für das Architekturstudium an der FH Kiel zu bewerben. Victoria Bachmann aus Kenia hat in ihrem Heimatland bereits ein Studium begonnen und strebt nun ein Maschinenbaustudium in Deutschland an.



Positive Entwicklung und starkes Interesse



Das Studienkolleg ist zentral an der FH Kiel angesiedelt, dort ist man unter anderem zuständig für die Aufnahme- und Abschlussprüfung und die Verteilung der Kollegiat*innen auf die Standorte. Das Interesse am Studienkolleg ist weiterhin sehr hoch: 1.043 junge Menschen waren am 7. Juni 2025 zur Eignungsprüfung eingeladen, davon nahmen 331 direkt in Kiel teil, 29 beim Kooperationspartner Café Deutsch in Ho-Chi-Minh-City (Vietnam) und zehn über die deutschen Auslandsschulen.



Das Studienkolleg als wichtiger Türöffner



„Dank der Erweiterung des Studienkollegs legen jedes Jahr anstatt von 75 circa 135 ausländische Studieninteressierte eine Feststellungsprüfung ab, von denen etwa 78 Prozent ein technisches beziehungsweise ingenieurwissenschaftliches Studium anstreben“, betont Triinu Buchloh, die Leiterin des Studienkollegs Schleswig-Holstein. „Das gibt den Hochschulen des Landes die Möglichkeit, internationale Erstsemesterstudierende für ihre zum Teil defizitären Studiengänge zu gewinnen. Denn viele Studienanfänger*innen finden nur deshalb den Weg an eine Hochschule in Schleswig-Holstein, weil sie die Standorte vorher durch das Studienkolleg kennen gelernt haben.“



Auch Prof. Manfred Rößle, verantwortlich für das Studienkolleg an der TH Lübeck, freut sich:

„Ich bin sehr stolz auf die Lübecker Kollegiat*innen, die alle sehr gut abgeschnitten haben. Sie bereichern unsere Hochschule und zeigen, dass das Studienkolleg ein wichtiger Türöffner für internationale Studierende ist.“



Hintergrund



Das Studienkolleg Schleswig-Holstein an der Fachhochschule Kiel ist für ausländische Studieninteressierte mit ausländischen Hochschulzugangsberechtigungen eine zentrale Anlaufstelle. Ein erfolgreicher Abschluss ist Voraussetzung für ein Studium an einer schleswig-holsteinischen Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Vor zwei Jahren wurde das Studienkolleg Schleswig-Holstein erweitert, um mehr internationale Studierende für die Hochschulen in Schleswig-Holstein zu gewinnen und die Attraktivität der Standorte zu erhöhen. Seitdem können Studieninteressierte neben Kiel auch in Lübeck, Heide und Flensburg studienvorbereitende Kurse besuchen.

