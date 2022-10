Scratch-Schnupperkurs für Grundschul-Lehrkräfte aller Fächer und aller Schultypen!

Der JuniorCampus der TH Lübeck bietet am Montag, 7. November, einen Scratch-Schnupperkurs für Grundschul-Lehrkräfte an. Von 13 bis 16 Uhr können interessierte Lehrerinnen und Lehrer die verständliche und visuelle Programmiersprache bei einem kostenlosen Workshop kennenlernen.Singende Meerjungfrauen, sprechende Flusspferde, fliegende Autos … Kinder im Grundschulalter sind unglaublich kreativ, haben viel Phantasie und eben diese Aspekte macht sich der JuniorCampus der Technischen Hochschule Lübeck zu nutze. In einem Workshop für Grundschullehrkräfte, erklärt der JuniorCampus wie die Programmiersprache Scratch funktioniert. Wie ein Lego-Baukasten fördert sie bereits bei Grundschülerinnen und Grundschülern auf spielerische Weise das logische, mathematische, analytische und algorithmische Denken – ebenso wie die kindliche Phantasie und Kreativität. Mit Scratch können die Heranwachsenden unter anderem interaktive Geschichten erzählen, Musikstücke komponieren und wiedergeben lassen oder auch Geburtstagskarten animieren.Grundschullehrkräfte, die noch nie etwas von Scratch gehört haben und diese, die es lernen wollen, sind herzlich dazu eingeladen sich das Coding-Tool gemeinsam mit dem JuniorCampus anzuschauen. Es wird vielseitig eingesetzt steht kostenlos zur Verfügung. Gemeinsam mit dem JuniorCampus tauchen die Lehrkräfte in die Scratch-Welt ein und bekommen Anregungen für die Implementierung in den Unterricht.Thema: Scratch-Schnupperkurs für Grundschul-LehrkräfteWann: 07.11.2022Wo? TraveKom | Geniner Straße 80 | 23560 LübeckUhrzeit: 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr inkl. Pausen (bitte spätestens 12.50 Uhr vor Ort sein)Kosten: Die Kosten der Teilnahme werden getragen.Anmeldung: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt | Anmeldung erforderlich unter janina.mahncke@th-luebeck.de Vorkenntnisse: Nicht erforderlich!Kooperation: JuniorCampus und TraveKomAm JuniorCampus der TH Lübeck geht es nicht ausschließlich um Wissensvermittlung, sondern um einen dynamischen und erkenntnisreichen Prozess. Wissenschaft ist kreativ, vielfältig und ein faszinierendes Erlebnis. Wissensdurst und Forschergeist sind hier wichtige Faktoren für das Lernen und die spätere berufliche Orientierung von jungen Menschen. Praktisches Experimentieren und Forschen – Forschendes Lernen – soll in erster Linie Spaß bringen und neugierig machen auf die Welt, in der wir leben.