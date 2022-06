Ringvorlesung: zweite Runde der LH3 Veranstaltung in St. Petri zum Thema "Körper

An drei Abenden widmen sich Lehrende und Studierende der Lübeck hoch 3 (LH3) Hochschulen im Rahmen der Ringvorlesung „Werte Technik / Technikwerte“ unter den Überschriften „Klima“, „Körper“ und „Kultur“ drängenden Fragen.



Nach einer ersten erfolgreichen Runde ist das Thema des zweiten Abends „Körper“. Am Mittwoch, 08. Juni 2022, 19 Uhr, sprechen Prof. Lisa Malich (Psychologieethik), Prof. Cornelius Borck (Medizingeschichte) und Prof. Achim Rody (Gynäkologie) über die Definition von Gesundheit und unsere eigene Verantwortung bei der Vermeidung von Krankheiten mit Hilfe der Technik. Pastor Dr. Bernd Schwarze, St. Petri, führt durch den Abend. Musikerinnen und Musiker der Musikhochschule werden den Abend klanglich begleiten.



Ringvorlesung „Körper“

08. Juni 2022, Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr

St. Petri zu Lübeck, Petrikirchhof, 23552 Lübeck



Dritte Vorlesung: Kultur



Am 06. Juli 2022 beschäftigt sich die letzte Ringvorlesung der Reihe mit Fragen der „Kultur“. Prof. Nicola Hein (Digitale Kreationen), Prof. Sascha Lino Lemke (Musiktheorie), Dr. Marlene Meuer (Literaturwissenschaftlerin) und Prof. Mathias Beyerlein (Physiker) stellen Überlegungen zu Produktionsbedingungen von Kunst und Musik an, die zunehmend vom digitalen Wandel erfasst sind.



Initiiert und organisiert wurde die Lübeck hoch 3-Vorlesungsreihe von Dr. Christian Herzog (Universität zu Lübeck), Prof. Sascha Lemke (MHL) und Prof. Mathias Beyerlein (TH Lübeck).



Die AHA-Regeln, insbesondere das Tragen von Masken, sind weiterhin gültig.