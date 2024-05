Reinschnuppern und bewerben: TH Lübeck öffnet Türen für zukünftige Studierende

Das Bewerbungsportal der TH Lübeck ist geöffnet. Die über 35 Bachelor- und Masterstudiengänge decken zukunftsweisende Themenfelder wie erneuerbare Energien, Bauwesen, Informatik und Medizintechnik ab. Während die Studiengänge inhaltlich vielfältig sind, eint sie eine hohe Praxisorientierung und eine persönliche Begleitung der Studierenden durch die Lehrenden in kleinen Gruppen.„Besonders gut gefallen mir die Praxiseinheiten in den Laboren, wie zum Beispiel in der Medizintechnik, wo wir ein Beatmungsgerät auseinander- und wieder zusammengebaut haben“, erzählt Alicianne Hocke, die den Bachelorstudiengang Biomedizintechnik studiert hat und nun den MasterMechanical Engineering anschließt.Viele der Bachelorstudiengänge haben keine Zulassungsbeschränkung. Interessierte können sich damit unabhängig von der (Fach-)Abiturnote bewerben. Die Frist für Studiengänge mit einer Zulassungsbeschränkung ist der 15. Juli 2024, für alle anderen Studiengänge kann man sich bis zum 31. August 2024 einschreiben. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren sind auf der Website unter https://www.th-luebeck.de/studium/bewerbung/schritt-fuer-schritt-erklaert/ zu finden.Hochschulluft schnuppernWer noch nicht weiß, welcher Studiengang der richtige ist, der kann sich beim Schnuppertag informieren. Bei zahlreichen Laborführungen und Studieninformationsveranstaltungen können angemeldete Studieninteressierte am 24. Mai 2024 von 10.30 bis 14.00 Uhr reinschnuppern. Virtual Reality, Eye-tracking, künstliche Intelligenz und smarte Produktion sind nur einige der Angebote, die man entdecken kann.Der Schnuppertag findet in Kooperation mit der Universität zu Lübeck statt. Im Anschluss an den Schnuppertag bietet das Campus Open Air (COAL) ab 14 Uhr ein vielfältiges Musikprogramm und kulinarische Genüsse. Das Musikfestival wird durch die studentischen Gremien der beiden Hochschulen getragen.Eine Anmeldung für die Angebote der TH Lübeck ist unter https://www.th-luebeck.de/schnuppertag/ möglich.