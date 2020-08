Pressemitteilung BoxID: 812075 (Technische Hochschule Lübeck)

Professor der TH Lübeck zum "Teacher of the Year 2020" der Virtuellen Fachhochschule gewählt

1.348 Online-Studierende unterschiedlicher Studiengänge des bundesweiten Verbunds Virtuelle Fachhochschule (VFH) haben in diesem Jahr an der Wahl zum „Teacher of the Year 2020“ teilgenommen. Unter 388 Online-Dozent*innen konnte sich dabei Prof. Dr. Ulf J. Timm (FB Maschinenbau & Wirtschaft der TH Lübeck) durchsetzen.



Mit ihrem „Click“ für eine*n Lieblingsdozent*in äußerten die Studierenden ihre Zufriedenheit hinsichtlich einer intensiven Betreuung, z.B. durch regelmäßige, interessante Webkonferenzen und Vorlesungen in den Online-Studiengängen.



Professor Timm lehrt im Online Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und außerdem in den Präsenzstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft (MW).



Die Virtuelle Fachhochschule betreibt Online-Studiengänge in unterschiedlichen Fächern. Die Programme bündeln die Kompetenz von zahlreichen Professor*innen von nationalen und internationalen Hochschulen. An der Technischen Hochschule (TH) Lübeck werden die zwei Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Medieninformatik online angeboten. Diese basieren auf eigens für diese Studiengänge konzipierten interaktiven Lehrmodulen der in Lübeck ansässigen oncampus GmbH und werden über das Lernraumsystem Moodle angeboten. oncampus GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der TH Lübeck.

