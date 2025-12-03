Kontakt
Technische Hochschule Lübeck Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck, Deutschland http://www.th-luebeck.de
Ansprechpartner:in Frau Johanna Helbing +49 451 3005025
Possehl-Ingenieurpreis 2025

Neun Studierende haben es in die engere Wahl für den Possehl-Ingenieurpreis 2025 geschafft. Am 09. Dezember 2025 entscheidet sich im Bauforum der TH Lübeck ab 18.00 Uhr, wer den Preis für eine herausragende Abschlussarbeit erhält.  

Sie beschäftigen sich mit der Bauforschung in einem mittelalterlichen Backhaus, mit Picassos „Guernica“ oder Anästhesiegeräten: Neun Studierende der TH Lübeck werden in 5-Minuten-Pitches ihre Abschlussarbeiten präsentieren. Die Auswahl der Gewinnerarbeit mit dem Possehl-Ingenieurpreis 2025 erfolgt direkt im Anschluss.

Medienvertreter*innen sind herzlich dazu eingeladen sich die Pitches und Preisverleihung im Bauforum anzuschauen, zu filmen, zu fotografieren und mit den Absolvent*innen ins Gespräch zu kommen:

Possehl-Ingenieurpreis, 09. Dezember 2025, 18.00 Uhr,
Bauforum der TH Lübeck, Stephensonstraße 1-3,
23563 Lübeck

Um eine Anmeldung an presse@th-luebeck.de wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie! Parkmöglichkeiten finden Sie auf Parkplatz P2.

Diese neun Studierenden werden ihre Arbeiten vorstellen:

Leon Alpen: Konzeption, Konstruktion und Evaluation eines Scale-Down-Biotech-Luftfilters - MicroBreeze (Bachelor Umweltingenieurwesen- und management)

Clara Blume: Bauforschung in einem mittelalterlichen Backhaus (Bachelor Architektur)

Marc Vincent Fritzemeier: Ins Blaue Hinein (Master Stadtplanung)

Wilhelm Frommholz: Exploring Light-Based Imaging (fNIRS) Responses in Infants During Speech Perception: Assessing the Efficacy of Novel Features (Bachelor Hörakustik)

Nina Gierke: „Guernica Digital“ - Picassos Meisterwerk reimagined als interaktive Anwendung mit Hilfe der Unreal Engine 5 (Bachelor Informationstechnologie und Design)

Jan Haack: Additively manufactured porous structure of 316L stainless steel (Master Mechanical Engineering)

Kyra Salewski: Konzeption und Evaluation einer webbasierten Anwendung zur Optimierung des BITV-Selbsttest-Prozesses unter Berücksichtigung des Human-Centered Design-Prozesses (Master Medieninformatik Online)

Katja Steinhagen: Proposal for a Viable Regulatory Framework for In Vitro Diagnosc Medical Devices in the Event of an Arboviral Outbreak in Europe (Master Regulatory Affairs)

Tobias Trottnow: Konstruktion der Mechanik einer Pneumatik- und Sensorik-Schnittstelle eines Anästhesiegerätes (Bachlor Maschinenbau)

Programm
Musik
Begrüßung durch Dr. Muriel Helbig, Präsidentin der TH Lübeck
Beginn der 5-Minuten-Pitches der neun nominierten Absolvent*innen
Bekanntgabe der Preisträger*innen und Preisverleihung
Ausklang der Veranstaltung

Über den Possehl-Ingenieurpreis

Seit 1983 zeichnet der Possehl-Ingenieurpreis einmal jährlich herausragende Arbeiten von Absolvent*innen der Technischen Hochschule Lübeck aus. Seit der ersten Preisverleihung wurden über 100 Preise vergeben. Der Possehl-Ingenieurpreis veranschaulicht die ganze Vielfalt der Lehre an der Technischen Hochschule Lübeck mit ihren Fachbereichen Angewandte Naturwissenschaften, Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik sowie Maschinenbau und Wirtschaft.

