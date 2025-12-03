Possehl-Ingenieurpreis 2025
Sie beschäftigen sich mit der Bauforschung in einem mittelalterlichen Backhaus, mit Picassos „Guernica“ oder Anästhesiegeräten: Neun Studierende der TH Lübeck werden in 5-Minuten-Pitches ihre Abschlussarbeiten präsentieren. Die Auswahl der Gewinnerarbeit mit dem Possehl-Ingenieurpreis 2025 erfolgt direkt im Anschluss.
Medienvertreter*innen sind herzlich dazu eingeladen sich die Pitches und Preisverleihung im Bauforum anzuschauen, zu filmen, zu fotografieren und mit den Absolvent*innen ins Gespräch zu kommen:
Possehl-Ingenieurpreis, 09. Dezember 2025, 18.00 Uhr,
Bauforum der TH Lübeck, Stephensonstraße 1-3,
23563 Lübeck
Um eine Anmeldung an presse@th-luebeck.de wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie! Parkmöglichkeiten finden Sie auf Parkplatz P2.
Diese neun Studierenden werden ihre Arbeiten vorstellen:
Leon Alpen: Konzeption, Konstruktion und Evaluation eines Scale-Down-Biotech-Luftfilters - MicroBreeze (Bachelor Umweltingenieurwesen- und management)
Clara Blume: Bauforschung in einem mittelalterlichen Backhaus (Bachelor Architektur)
Marc Vincent Fritzemeier: Ins Blaue Hinein (Master Stadtplanung)
Wilhelm Frommholz: Exploring Light-Based Imaging (fNIRS) Responses in Infants During Speech Perception: Assessing the Efficacy of Novel Features (Bachelor Hörakustik)
Nina Gierke: „Guernica Digital“ - Picassos Meisterwerk reimagined als interaktive Anwendung mit Hilfe der Unreal Engine 5 (Bachelor Informationstechnologie und Design)
Jan Haack: Additively manufactured porous structure of 316L stainless steel (Master Mechanical Engineering)
Kyra Salewski: Konzeption und Evaluation einer webbasierten Anwendung zur Optimierung des BITV-Selbsttest-Prozesses unter Berücksichtigung des Human-Centered Design-Prozesses (Master Medieninformatik Online)
Katja Steinhagen: Proposal for a Viable Regulatory Framework for In Vitro Diagnosc Medical Devices in the Event of an Arboviral Outbreak in Europe (Master Regulatory Affairs)
Tobias Trottnow: Konstruktion der Mechanik einer Pneumatik- und Sensorik-Schnittstelle eines Anästhesiegerätes (Bachlor Maschinenbau)
Programm
Musik
Begrüßung durch Dr. Muriel Helbig, Präsidentin der TH Lübeck
Beginn der 5-Minuten-Pitches der neun nominierten Absolvent*innen
Bekanntgabe der Preisträger*innen und Preisverleihung
Ausklang der Veranstaltung
Über den Possehl-Ingenieurpreis
Seit 1983 zeichnet der Possehl-Ingenieurpreis einmal jährlich herausragende Arbeiten von Absolvent*innen der Technischen Hochschule Lübeck aus. Seit der ersten Preisverleihung wurden über 100 Preise vergeben. Der Possehl-Ingenieurpreis veranschaulicht die ganze Vielfalt der Lehre an der Technischen Hochschule Lübeck mit ihren Fachbereichen Angewandte Naturwissenschaften, Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik sowie Maschinenbau und Wirtschaft.