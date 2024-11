Podiumsdiskussion: Gesundheit - Was können und sollten wir uns noch leisten?

Prof. Dr. Alexander Katalinic, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie Universität zu Lübeck, Zentrum für Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung (ZBV)

Dr. Carsten Leffmann, Ärztekammer Schleswig-Holstein

Stefan Meiser, Geschäftsführer Asklepios Klinik Am Kurpark Bad Schwartau

Kai Pardey, Kaufm. Direktor UKSH, Standort Lübeck

Sören Schmidt-Bodenstein, Leiter der Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Schleswig-Holstein

Dr. Axel Schroeder, Vorstand Ärztegenossenschaft Nord eG

Haben wir zu viel Nebeneinander statt Miteinander, zu viel Therapie anstatt Prävention, zu viel Profitsucht statt Versorgungsqualität – und bleiben dabei die Patientinnen und Patienten auf der Strecke? Gemeinsam mit dem Publikum gehen namhafte Experten am 27. November 2024 um 18 Uhr unter der Moderation von Prof. Dr. Sabine Framke und Prof. Dr. Leef Dierks (TH Lübeck) der Frage nach, wie es um das deutsche Gesundheitssystem bestellt ist – was sind die größten Probleme und welche Lösungsansätze stehen zur Verfügung? Der Eintritt ist frei.Unser Gesundheitssystem stellt den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung unabhängig von sozialer Herkunft, Einkommen und Alter sicher. Doch die immer älter werdende Gesellschaft, ein stetig steigender Versorgungsbedarf, der Fachkräftemangel in der Pflege und viele weitere Faktoren stellen das System vor große Herausforderungen. Wie kann es gelingen, das System wieder menschlicher mit mehr Zeit, ohne Qualitätseinbußen, ausreichendem Fachpersonal und Transparenz zu gestalten? Wie können ethische Aspekte, übergreifende und innovative Versorgungskonzepte und bedarfsgerechte Finanzierungs- und Geschäftsmodelle dies unterstützen? Diskutieren Sie mit den Expert*innen, stellen Sie Ihre Fragen!Prof. Dr. Sabine Framke und Prof. Dr. Leef Dierks, TH Lübeck, Fachgebiet WirtschaftProf. Dr. Sabine FramkeE-Mail: sabine.framke@th-luebeck.de