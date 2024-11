Orientieren ohne Leistungsdruck

Nach dem Abschluss stehen viele Schüler*innen vor der Frage: Ausbildung oder Studium? Im Lübecker Orientierungssemester (LOS) der Technischen Hochschule Lübeck können junge Menschen ohne Leistungsdruck und unter persönlicher Betreuung selbst erfahren, wie studieren funktioniert und bis zu zehn MINT-Studiengänge kennenlernen. Vom 01. November 2024 bis zum 28. Februar 2025 können sich alle Interessierten mit einer Hochschulzugangsberechtigung einschreiben.Die Teilnehmenden belegen von Mitte März bis Mitte Juli 2025 verschiedene Module und bekommen Einblicke in zahlreiche Studiengänge. „Ich habe im LOS den Studienalltag kennengelernt. Das war sehr hilfreich für mich, da ich so den Unterschied zwischen Schule und Studium erfahren habe. Wir haben gelernt wie wir uns für Prüfungen anmelden, wie der Lernraum funktioniert oder auch wie wir eine Mensakarte beantragen“, sagt Louisa Krause über ihre Erfahrungen aus dem ersten Jahrgang des Lübecker Orientierungssemesters. Seit dem Wintersemester 2024/2025 studiert die 19-Jährige Bauingenieurwesen an der TH Lübeck.Auch wer bereits eine Studienwahl für das Wintersemester getroffen hat, kann die Zeit als intensive Vorbereitung nutzen. „Im Orientierungssemester konnten wir unser gelerntes Wissen ohne Leistungsdruck in Prüfungen anwenden und erfahren, ob wir mit den Anforderungen klarkommen.Die Prüfungen konnten wir uns im ersten Semester anrechnen lassen. Ich bin dadurch viel entspannter in mein Wirtschaftsingenieurwesen Studium an der TH Lübeck gestartet“, berichtet der 20-jährige Louis Hempel von seinen Erfahrungen aus dem ersten Jahrgang des Lübecker Orientierungssemesters.Die LOS-Studierenden erhalten durch kleine Gruppengrößen eine intensive und persönliche Betreuung. „Da ich schon länger aus dem schulischen Umfeld raus war, bin ich durch die kleinen Gruppengrößen schnell wieder ins Lernen reingekommen. Der persönliche Kontakt ist in den Lerngruppen viel direkter als in einer großen Vorlesung. Am Anfang hatte ich Respekt davor, dass ich das Lernpensum auch schaffe. Das im Vorfeld zu prüfen, war sehr hilfreich“, sagt der 33-jährige Fabio Wagener. Er studiert mittlerweile Informatik an der TH Lübeck.„Ich hatte bereits ein Angebot für einen Ausbildungsplatz, war mir aber noch unsicher, ob es ein praktisch orientiertes Studium oder eine Ausbildung werden soll. Das Timing vom LOS passte gut, um mir in der Überbrückungszeit sicher über meine Entscheidung zu werden“, sagt Folke Fischer. Der 21-Jährige hat sich nach dem LOS für die Ausbildung als Mechatroniker entschieden. Ich hatte das Gefühl, dass ich nach 13 Jahren Schule erst einmal etwas Praktisches machen möchte. Wenn ich nach der Ausbildung noch studieren möchte, kann mir die Ausbildung nur helfen“, ergänzt Folke Fischer. „Die neuen LOS Studierenden möchten wir auf ihrem Weg unterstützen und ihnen von unseren bisherigen Erfahrungen berichten. Wir freuen uns schon auf den Jahrgang 2025!", sagt Louisa Krause abschließend.Weitere Informationen über das Lübecker Orientierungssemester: www.th-luebeck.de/LOS Alle, die bereits entschieden haben ab dem Sommersemester 2025 an der TH Lübeck zu studieren, können sich ab dem 01. November 2024 für einen der zahlreichen Studiengänge bewerben. Alle weiteren Informationen dazu: https://www.th-luebeck.de/studium/bewerbung/schritt-fuer-schritt-erklaert/