Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047381

Technische Hochschule Lübeck Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck, Deutschland http://www.th-luebeck.de
Ansprechpartner:in Frau Johanna Helbing +49 451 3005025
Logo der Firma Technische Hochschule Lübeck

Orientieren, entscheiden, durchstarten: Jetzt an der TH Lübeck bewerben

Noch bis zum 15. Januar 2026 können sich Studieninteressierte für die zulassungsbeschränkten Studiengänge an der TH Lübeck bewerben

(lifePR) (Lübeck, )
Schüler*innen und Studieninteressierte, die sich für ein Studium an der Technischen Hochschule Lübeck begeistern, haben jetzt noch die Chance sich zu bewerben. Die Bewerbungsphase für das Sommersemester 2026 läuft – und bietet vielfältige Möglichkeiten, den eigenen Weg zu einem sinnstiftenden Studium zu finden.

Bauingenieurwesen: Bachelor und Master – Bewerbungsfrist 15. Januar 2026

Wer sich für das Bachelorstudium Bauingenieurwesen interessiert, sollte sich beeilen: Die Bewerbung für diesen zulassungsbeschränkten Studiengang ist noch bis zum 15. Januar 2026 möglich. Auch für die Masterstudiengänge Bauingenieurwesen, Mechanical Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen endet die Bewerbungsfrist am 15. Januar.

Zulassungsfreie Studiengänge: Mehr Zeit für die Entscheidung

Für die zulassungsfreien Bachelor- und Masterstudiengänge der TH Lübeck bleibt mehr Zeit: Hier läuft die Bewerbungsfrist bis zum 28. Februar 2026.

Lübecker Orientierungssemester: Orientieren ohne Leistungsdruck

Wer noch nicht sicher ist, welcher Studiengang der richtige ist, kann sich für das Lübecker Orientierungssemester (LOS) entscheiden. Hier erleben junge Menschen ohne Leistungsdruck, wie Studieren funktioniert und lernen bis zu zehn MINT-Studiengänge kennen. Die Einschreibung für das LOS ist noch bis zum 28. Februar 2026 möglich. Der Kennenlerntag für alle LOS-Studierenden findet am 18. März 2026 von 9 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen unter www.th-luebeck.de/LOS

Studienlotsen: Studierende berichten aus erster Hand

Wer den Campus und den Studienalltag kennenlernen möchte, kann sich an die Studienlotsen der TH Lübeck wenden. Diese Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen geben persönliche Einblicke, zeigen den Campus, begleiten zu Vorlesungen und beantworten Fragen im vertraulichen Rahmen. Mehr Informationen zu den Studienlotsen gibt es unter: https://www.th-luebeck.de/studium/studienorientierung/studienorientierung-fuer-schueler-innen-und-studieninteressierten/triff-deinen-studienlotsen/

Jetzt bewerben!

Der Weg ins Studium beginnt mit der Bewerbung. Alle Fristen und Informationen finden sich unter https://www.th-luebeck.de/studium/bewerbung/schritt-fuer-schritt-erklaert/

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.