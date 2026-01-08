Orientieren, entscheiden, durchstarten: Jetzt an der TH Lübeck bewerben
Noch bis zum 15. Januar 2026 können sich Studieninteressierte für die zulassungsbeschränkten Studiengänge an der TH Lübeck bewerben
Bauingenieurwesen: Bachelor und Master – Bewerbungsfrist 15. Januar 2026
Wer sich für das Bachelorstudium Bauingenieurwesen interessiert, sollte sich beeilen: Die Bewerbung für diesen zulassungsbeschränkten Studiengang ist noch bis zum 15. Januar 2026 möglich. Auch für die Masterstudiengänge Bauingenieurwesen, Mechanical Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen endet die Bewerbungsfrist am 15. Januar.
Zulassungsfreie Studiengänge: Mehr Zeit für die Entscheidung
Für die zulassungsfreien Bachelor- und Masterstudiengänge der TH Lübeck bleibt mehr Zeit: Hier läuft die Bewerbungsfrist bis zum 28. Februar 2026.
Lübecker Orientierungssemester: Orientieren ohne Leistungsdruck
Wer noch nicht sicher ist, welcher Studiengang der richtige ist, kann sich für das Lübecker Orientierungssemester (LOS) entscheiden. Hier erleben junge Menschen ohne Leistungsdruck, wie Studieren funktioniert und lernen bis zu zehn MINT-Studiengänge kennen. Die Einschreibung für das LOS ist noch bis zum 28. Februar 2026 möglich. Der Kennenlerntag für alle LOS-Studierenden findet am 18. März 2026 von 9 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen unter www.th-luebeck.de/LOS
Studienlotsen: Studierende berichten aus erster Hand
Wer den Campus und den Studienalltag kennenlernen möchte, kann sich an die Studienlotsen der TH Lübeck wenden. Diese Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen geben persönliche Einblicke, zeigen den Campus, begleiten zu Vorlesungen und beantworten Fragen im vertraulichen Rahmen. Mehr Informationen zu den Studienlotsen gibt es unter: https://www.th-luebeck.de/studium/studienorientierung/studienorientierung-fuer-schueler-innen-und-studieninteressierten/triff-deinen-studienlotsen/
Jetzt bewerben!
Der Weg ins Studium beginnt mit der Bewerbung. Alle Fristen und Informationen finden sich unter https://www.th-luebeck.de/studium/bewerbung/schritt-fuer-schritt-erklaert/