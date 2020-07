Online-Wettbewerbe am JuniorCampus der TH Lübeck: Rund 160 Einsendungen zu den Themen "Müll" und "Scratch"

„Müll als Schatzkiste“ und „Coding mit Scratch“? Dahinter stecken zwei Online-Wettbewerbe des JuniorCampus, zu denen zahlreiche Kinder ihre Ideen bis Ende Juni 2020 eingereicht haben. Beim Thema Müll befassten sich die Kleinen mit dem Bau von Müllskulpturen. Sie werkelten Fantasietiere oder Roboter aus Verpackungs- und Papiermaterialien. Beim zweiten Wettbewerb ging es um das Programmieren eigener Spiele oder einer Animation mit der kostenlosen Programmierplattform „Scratch“.Kreativität und Spaß standen bei beiden Wettbewerben im Vordergrund. Die Resonanz war großartig. Rund 160 Einsendungen zählte das Team des JuniorCampus. Die Beiträge gingen als Fotos von Müllskulpturen und Verlinkungen zu den eigenen Spieleprogrammierungen ein. Bei den vielen Einsendungen fiel die Entscheidung nicht leicht. „Wir haben die Einsendungen sowohl nach Themen als auch in Privatpersonen und Institutionen unterteilt. Prämiert wurden jeweils die ersten drei Plätze“, so Janina Mahncke vom Leitungsteam des JuniorCampus und Jurymitglied. „Zusätzlich haben wir noch Sonderpreise für Gruppen oder für tolle Ideen vergeben“, fügte sie hinzu.Die Dräger-Stiftung und der Verein „Digitale Bildung für Alle e.V.“ initiierten und unterstützen das Projekt „Scratch“. Die Buchhandlung Belling stellte tolle Buchpreise für die Gewinner*innen zur Verfügung.Für alle, die gerne in die Welt der Programmierung einsteigen möchten, gibt es auf der Internetseite des JuniorCampus Anleitungen, die die Plattform „Scratch“ einfach erklären. Anhand vieler Beispiele werden erste Schritte bis hin zur Programmierung eigener Spiele praxisnah erläutert.Neue Wettbewerbsthemen für Privatpersonen und Institutionen folgen im Herbst. Diese werden Ende August auf der Internetseite unter www.th-luebeck.de/... ) veröffentlicht.TH Lübeck | JuniorCampus | Janina Mahncke | Mönkhofer Weg 239 | 23562 LübeckTel. 0451 300-5503 | janina.mahncke@th-luebeck.deTH Lübeck | JuniorCampus | Nena Zabinski | Mönkhofer Weg 239 | 23562 LübeckTel. 0451 300-5200 | nena.zabinski@th-luebeck.deFRAGEN, FORSCHEN UND BEGREIFEN! Am JuniorCampus der TH Lübeck geht es nicht ausschließlich um Wissensvermittlung, sondern um einen dynamischen und erkenntnisreichen Prozess. Wissenschaft ist kreativ, vielfältig und ein faszinierendes Erlebnis. Wissensdurst und Forschergeist sind hier wichtige Faktoren für das Lernen und die spätere berufliche Orientierung von jungen Menschen. Praktisches Experimentieren und Forschen – Forschendes Lernen – soll in erster Linie Spaß bringen und neugierig machen auf die Welt, in der wir leben. 2019 besuchten knapp 10.900 Kinder und Jugendliche die Angebote im Rahmen des JuniorCampus und begaben sich auf ganz unterschiedliche Expeditionen in die Welt der Wissenschaft.