Öffentliche Werkschau, offene Labore: das erwartet Besucherinnen und Besucher bei der Festwoche des Bauwesens in Lübeck

Vom 20. bis 24. Juni 2022 feiert der Fachbereich Bauwesen der Technischen Hochschule (TH) Lübeck sein über 125-jähriges Bestehen. Ob offenes Labor, Vorlesung oder Werkschau – Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm das zeigt, was in der Lehre und Forschung im Fachbereich passiert.Das Bauwesen in Lübeck hat einen langen Weg hinter sich – 1795 als Freye Zeichenschule gegründet, feiert der Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck nun sein über 125-jähriges Bestehen. Neben der Werkschau, können Interessierte die Labore des Fachbereichs besuchen und selber Hand anlegen. Eine Komplette Programmübersicht gibt es hier: www.th-luebeck.de/125-jahre-bauwesen-in-luebeck . Einige der öffentlichen und kostenlosen Veranstaltungen sind:Im Rahmen einer großen Werkschau präsentieren die Studierenden der Studiengänge Architektur und Stadtplanung aus allen Semestern ihre Arbeiten in der Kulturwerft Gollan.Dieses Symposium widmet sich einem ganz besonderen Bautyp: dem Schulbau. Die Organisator:innen rund um Prof. Dipl.-Ing. Guido Neubeck, Nele Kraeher und Daniel Korwan möchten eine Debatte anregen, inwiefern Schulen ihre „Lerninseln" verlassen und neue, öffentliche Räume nutzen können. Ein aktuelles Beispiel ist das leerstehende Karstadt Gebäude in der Lübecker Altstadt.In seiner Abschiedsvorlesung ab 19:00 Uhr beschäftigt sich Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Linden mit dem Thema „Bionik - Ist die Natur der bessere Baumeister?" Linden ist Naturwissenschaftler, Ökologe, Autor des ökologischen Baustofflexikons und lehrt seit 2006 an der TH Lübeck Baustoffkunde und Nachhaltiges Bauen.Wie misst man die Festigkeit von Beton? Wie können Gebäude digitalisiert und in einem virtuellen Rundgang besichtigt werden? Wie alt ist eigentlich Wasser? Und: Bauteile aus dem 3D-Drucker – geht das? In den Laboren des Bauwesens der TH Lübeck wird getüftelt, geforscht und experimentiert. Interessierte sind herzlich eingeladen sich die Labore live und in Farbe anzuschauen. Eine Übersicht zu den offenen Laboren gibt es hier: https://www.th-luebeck.de/125-jahre-bauwesen-in-luebeck/