Ob Bachelor oder Master: Jetzt noch bewerben für das Sommersemester 2024

Bachelor-Prüfung geschafft und einen neuen Masterstudiengang im Blick? Dann aber schnell: Noch bis Ende Februar ist die Einschreibung an der Technischen Hochschule Lübeck zulassungsfrei für viele Masterstudiengänge möglich.Besonders interessant: Mit den Studiengängen Umweltmanagement, Angewandte Physik und Nachhaltige Chemie gibt es drei neue Studiengänge mit ausgezeichneten Berufsaussichten. Restplätze gibt es auch noch beim Masterstudiengang Mechanical Engineering; Hier erfolgt die Platzvergabe nach dem Eingang der Bewerbung.Ein Studienstart im Sommersemester 2024 für ein Bachelorstudium ist in Präsenz für das Fach Bauingenieurwesen möglich. Hier findet ab dem 25. Februar 2024 das Nachrücken über Hochschulstart statt. Dann können dort erneut Bewerbungen abgegeben werden für die Restplätze, die dann per Los vergeben werden.Die Technische Hochschule Lübeck bietet neben „normalen“ Präsenzstudiengängen auch Online-Formate an, die sich ideal mit einer Berufstätigkeit, Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder erhöhtem Freizeitaufwand verbinden lassen und ebenfalls zum Sommersemester 2024 starten. So gibt es noch Plätze im Studienstart für den Bachelor Medieninformatik Online. Er bietet eine interessante Mischung aus Technik und Design und vermittelt solide Informatik-Kenntnisse ebenso wie gestalterische Kompetenzen aus dem Bereich Mediendesign und Medientechnik. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Design und der Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen.Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 29. Februar 2024. Studieninteressierte können sich für einen der unten aufgeführten Studiengänge online registrieren ( www.th-luebeck.de/bewerbung ).Weitere Informationen Bachelor-Studiengänge:Weitere Informationen Master-Studiengänge: