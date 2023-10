Nordische Filmtage 2023: Studierende der TH Lübeck und Musikhochschule Lübeck zeigen Kurzfilme

Im Rahmen der Nordischen Filmtage 2023 zeigen Studierende der Technischen Hochschule (TH) Lübeck 360° Kurzfilme. Die Filme sind im Zuge ihres Studiums „Informationstechnologie und Design“ an der TH Lübeck entstanden und sind am Samstag, 04. November, um 10.00 Uhr im Infinity Dome auf dem Klingenberg zu sehen. In diesem Jahr besonders: Studierende der Musikhochschule Lübeck haben einige der Kurzfilme vertont.



Die 360° Kurzfilme sind in den Modulen „Stereografie und Immersive Medien“ und „Transmedia“ unter der Leitung von Prof. Dr. Isabella Beyer und Dr. Daniel Sacristán an der TH Lübeck entstanden. Im Labor für Immersive Medien, lernen die Studierenden, wie sie mithilfe von verschiedenen Medienkanälen neue Welten erschaffen können, in die die Zuschauer*innen eintauchen. Dazu gehören zum Beispiel 360-Grad-Videos, Virtual Reality-Anwendungen oder auch 3D-Animationen.



In diesem Jahr eine Premiere: Studierende der Musikhochschule Lübeck (MHL) haben unter der Leitung von Prof. Nicola Hein einige der Kurzfilme vertont. Zu hören sind Lynn Hartfil, Clara Wigger, Timon Kaiser, Karina Chalenko und Payman Mansouri in ungewöhnlicher Ensemblebesetzung mit Kontrabass, Bassklarinette, Saxophone und Elektronik.



Darunter finden sich die folgenden 360°Kurzfilme:



Nightscapes, ein 360° Kurzfilm von Michael Weiler, der sowohl beruhigend als auch meditativ die Nachtlandschaft inszeniert.



Inside the Lines, ein 360° Kurzfilm von Leon Krüger, der eine Geschichte von Graffiti in New York erzählt.



Die Flucht, ein 360° Kurzfilm von Thure Tjark Barsuhn, der eine Fluchtgeschichte über die Trave ins Ungewisse veranschaulicht und ein Stück deutscher Geschichte erzählt.



Slawische Hüter des Waldes, ein 360° Kurzfilm von Sonja Indmann, der Geheimnisse der slawischen Mythologie entlockt.



Der KAAK, eine 360° Kurzgeschichte über den KAAK auf dem Lübecker Marktplatz von Alexander Kusnezow, der auch andere „gruselige Funktionen“ in der Geschichte Lübecks erfüllen musste.



Außerdem können sich alle Interessierten 360° Kurzfilme zum Thema „Unser Universum" anschauen. Zu sehen sind, Polarlichter, die Mondlandung in einem völlig neuen, gezeichneten Stil oder auch die immersive Sicht eines Astronauten beim Anblick der Erde aus dem All. Zuletzt zeigen die Studierenden gruselige, immersive Landschaften, die humorvoll durch einen Raben aufgelöst werden. Alle 360° Filme sind familientauglich und wurden mit solchen getestet. Nach den 360° Kurzfilmen können die Gäste Fragen an die Produzent*innen stellen.



Das Programm ist im Rahmen von Lübeck hoch 3 entstanden. Lübeck hoch 3 (LH3) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Musikhochschule Lübeck, der Technischen Hochschule Lübeck und der Universität zu Lübeck.



Programmablauf



10.00 Uhr: Erster Block Kurzfilme (circa 50 Minuten)



Pause



11.30 Uhr: Zweiter Block Kurzfilme (circa 40 Minuten)



Im Anschluss: Fragerunde und offene Diskussion mit den Produzent*innen (circa 10 Minuten)



Voraussichtliches Ende: 12.30 Uhr