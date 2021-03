Neue Gleichstellungsbeauftragte an der TH Lübeck

Dr. Daphne Reim ist seit Anfang März 2021 neue Gleichstellungsbeauftragte an der Technischen Hochschule (TH) Lübeck. Die promovierte Betriebswirtschaftlerin hat das Studium der BWL an der Freien Universität (FU) Berlin absolviert. In der Folgezeit war Reim als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Drittmittelprojekten am nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH, an der FU Berlin und Technischen Universität (TU) Berlin sowie als Lehrbeauftragte an der FU Berlin tätig.



Der Norden ist für Daphne Reim keine unbekannte Region. Über das Thema „Diversity und Diversity Management ehrenamtlich engagierter älterer Menschen“ promovierte hat sie an der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) Hamburg. Vor ihrem Eintritt in die TH Lübeck Mitarbeiterin war sie im Gleichstellungsbüro im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) beschäftigt.



Reim freut sich mit Spannung auf ihre neue Aufgabe an der TH Lübeck und skizziert ihre zukünftige Arbeit mit den Worten: „Gleichstellung mit dem Fokus auf die Hochschule bedeutet für mich, dass Studierende, Lehrende und Beschäftigte unabhängig von ihrem Geschlecht die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass bestehende Nachteile abgebaut und Diskriminierungen jeglicher Art entgegengewirkt wird. Ich bin überzeugt, dass Gleichstellungsarbeit einen konstruktiven Beitrag zur Hochschulentwicklung leisten kann und dass Hochschulen mit realisierter Gleichstellung besser, attraktiver und leistungsfähiger sind."

