Musikgenuss mit Cochlea-Implantat: Jetzt anmelden!

Unter dem Motto „Wir musizieren - Musikgenuss mit CI“ laden die Technische Hochschule Lübeck, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und das Theater Lübeck gemeinsam mit der der Selbsthilfegruppe Cochlea-Implantat Bad Schwartau am 28. Juni 2025 zu einem exklusiven Musik-Workshop für Cochlea Implantat Träger*innen ein.Musik spielt für jeden Menschen eine Rolle. Sie kann starke Emotionen, Gefühle und Erinnerungen in uns wecken und stellt dabei aber auch eine hohe Anforderung an unser Gehör.Im Rahmen dieses Workshops möchten die Initiator*innen mit Cochlea-Implantat-Träger*innen Musik machen und neu erleben. Freude und Spaß am gemeinsamen Musikerlebnis stehen dabei im Vordergrund. Jede*r CI-Träger*in ist herzlich willkommen und es werden keine Musikkenntnisse vorausgesetzt.Der Tag wird mit einem Getränk und einem Wunschkonzert klangvoll enden. Die Organisator*innen kümmern sich darum, dass die Teilnehmenden während des Workshops mit ausreichend Essen und Getränken versorgt werden. „Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und einen lebhaften Austausch zwischen Cochlea-Implantat-Träger*innen, Musiker*innen und Hörakustik-Studierenden“, sagt Mitinitiator Prof. Tim Jürgens von der TH Lübeck.Eine Anmeldung ist bis zum 25. Juni 2025 unter folgender E-Mail-Adresse möglich:Die Kosten des Workshops belaufen sich auf 40€ pro Person. Die Kontonummer und weitere Informationen gibt es nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail.