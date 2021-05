Lübeck hoch 3 startet Podcast "Gedankensprünge"

„Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft“ – unter diesem Motto startet der neue Podcast der Hochschul-Initiative LH³. Vivian Upmann, Pressesprecherin der Universität zu Lübeck, moderiert und diskutiert mit einer interdisziplinär besetzten Gesprächsrunde über das Thema Hören. Zu Gast sind am 19. Mai der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Jonas Obleser (UzL), die Komponistin Prof. Katharina Rosenberger (MHL), der Akustiker Prof. Dr. Jürgen Tchorz (THL) sowie Dr. Martin Kinkel, Leiter Forschung und Entwicklung beim Hörgerätehersteller Kind. „Was hören wir (nicht)?“, „Was hören wir gern?“, „Wie hören wir besser?“ sind nur einige der Fragen, die von den Gästen beantwortet werden. „Ich freue mich ganz besonders auf die Podcast-Moderation, weil spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten aus so unterschiedlichen Bereichen entstehen können“, so Vivian Upmann im Vorfeld der ersten Produktion.LH³, die gemeinsame Initiative von Musikhochschule Lübeck, Technischer Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck, steht für Wissenstransfer, wechselseitigen Dialog und neue Ideen. Der eigene Podcast soll ein wichtiger Baustein werden, um den Diskurs mit der Gesellschaft über Wissenschaft und Kultur anzuregen. Er greift Lübecker Themen auf, die auch über die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlen. Die 45-minütigen Folgen gehen jeweils mittwochs zur Monatsmitte um 12 Uhr online. Der Podcast steht über die Website www.gedankenspruenge-podcast.de und alle gängigen Plattformen zum Abruf bereit.Vivian Upmann, Moderatorin des Podcasts „Gedankensprünge“, ist seit Beginn des Jahres 2021 Pressesprecherin der Universität zu Lübeck und Leiterin des Referats Kommunikation. Als erfahrene Nachrichtenjournalistin, TV-Korrespondentin und Journalismus-Dozentin hat Upmann in den vergangenen Jahren ihrer Berufstätigkeit ein ausgeprägtes Gespür für gute Geschichten entwickelt. Heute moderiert sie vor allem Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Politik und Digitales.Das Projekt LH³ ist im Sommer 2020 gestartet und hat mit der Ausstellung „a BRIEF history“, dem Fotoprojekt „Inside Out – Wir sehen uns“ und der Ringvorlesung „Doktor Faustus in Wort und Ton“ erste erfolgreiche Projekte realisiert. Neben dem Podcast ist seit dem Frühjahr 2021 eine Veranstaltungsreihe zur Wissenschaftsethik unter dem Motto „Maschinen und Moral“ angelaufen. Neben Projekten aus dem direkten Hochschulumfeld ist die Initiative offen für Ideen aus Gesellschaft, Vereinen und Institutionen. Voraussetzung für die Realisierung ist, dass sich mindestens zwei der drei Hochschulen an der Durchführung beteiligen. Projektanträge können über die Website www.luebeckhoch3.de eingereicht werden.Zum Reinhören, vorab der Link: https://we.tl/t-zi0ARFzU8Y