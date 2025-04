Lübeck im Fotoessay: Orte für junge Menschen in der Altstadt

Die Lübecker Altstadt befindet sich im Übergang. „Und wird zu einem Ort für junge Menschen, wenn sich die These des Standortmonitors bewahrheitet, dass die Jugend ein Innenstadt-Gen besitzt“, sagt Anika Slawski, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck (Siehe: https://einzelhandel.de/images/publikationen/HDE_StandortMonitor_2023.pdf ). Bei einer Mittagspause laden Masterstudierende der Stadtplanung der TH Lübeck und der Roskilde Universität in Dänemark zu einer Fotoessay-Ausstellung und anschließenden Gesprächen ein.Die Fotoessays werden im Mantelsaal der der Stadtbibliothek (Hundestraße 5-17, 23552 Lübeck) gezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Arbeiten anzusehen, von Ausstellungsstand zu Ausstellungsstand zu gehen und mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen. Für einen kleinen Imbiss in Form von belegten Brötchen und Kuchen wird gesorgt (solange der Vorrat reicht).Die Veranstaltung findet im Rahmen der BELT Plan & Netzwerk Initiative statt, die durch das Interreg Deutschland – Danmark Programm gefördert wird. Hinter der BELT Planning & Network Initiative stehen die Universität Roskilde und die Technische Hochschule Lübeck sowie das seeländische Architekturstudio Rural Agency. Die Initiative strebt die Initiierung eines kollaborativen Prozesses für die neue Region an - für und mit den Bürgern und Interessenvertretern der Region, insbesondere mit der zukünftigen Generation.Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen. Um eine Anmeldung an presse@th-luebeck.de wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie!Kontakt für Fragen zur Veranstaltung: Anika Slawksi, anika.slawski@th-luebeck.de