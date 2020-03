Pressemitteilung BoxID: 790183 (Technische Hochschule Lübeck)

Kunsttankstelle - TH-Architekturstudierende planen Garagen zu Ateliers um

Am Freitag, 13.03.20 präsentieren Architekturstudierende um 11:00 Uhr den Entwurf ihrer Studierendengruppe zum Projekt "Atelier Kunsttankstelle“. Unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Fiedler und Realbau-Koordinator M.A. Anton Brodmann hatten die Studierenden bei dieser Semesterarbeit im Fach Entwerfen/ Stegreife die Aufgabe, historische Garagenparzellen auf dem Areal der Kunsttankstelle zu einem Atelier umzuplanen. Die Garagen stehen noch als Originale auf dem Gelände der Kunsttankstelle in der Wallstraße am Holstentor.



Erst im vergangenen Dezember hatten andere TH-Architekturstudierende ebenfalls unter Leitung von Professor Fiedler ihre Konzepte für den Umbau der Garagen mit dem Fokus auf „Energieeffizientes Bauen“ vorgestellt. In der damaligen Aufgabe hatten die Studierenden möglichst nachhaltige Aspekte wie graue Emissionen, geringer Jahresenergiebedarf und solche natürlichen Materialien wie Hanf, Kork oder Steinwolle zu berücksichtigen, die auch später im realen Bauvorhaben verarbeitet werden.



Grundlage für beide studentische Aufgabenstellungen lieferte die 1936 errichtete Tankstelle in der Wallstraße 3-5 am Holstentor. 2019 wurde das Tankstellenareal vom Verein Defacto Art erworben, der die alte Waschhalle seit ca. fünf Jahren für Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und andere Kulturveranstaltungen nutzt. In naher Zukunft ist vorgesehen, die Garagen nun Schritt für Schritt zu Ateliers umzubauen. Dabei sollen die Studierendenentwürfe in Kooperation mit dem Defacto Art e.V. als ein Realbauprojekt durch die Studierenden selbst realisiert werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (