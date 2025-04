Klimagefühle – positive Ansätze zur Überwindung von Widersprüchen

„Klimagefühle sind Emotionen als natürliche Reaktion auf die Widersprüche und Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Lea Dohm. Vor diesem Hintergrund selbst aktiv zu werden, ist eine echte Herausforderung. Was kann jede*r Einzelne von uns tun? Mit ihrem Vortrag möchte die Psychologin und Buchautorin Lea Dohm helfen, diese Gefühle zu verstehen, um damit eine Bereitschaft zum nachhaltigen Handeln anzuregen. Denn das „Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide" schreibt der Weltklimarat in seinem letzten Bericht aus dem Jahr 2023.„Musik ist eine universelle Sprache der Emotionen. ‚Klimagefühle‘ haben wir alle und Emotionen sind reichlich im Spiel bei unserer Veranstaltung“, sagt der Organisator der Veranstaltung, Detlef Hau (TH Lübeck). Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem gemeinnützigen Lübecker Themenlabor musicaetcetera gUG ausgerichet. Das Künstlerpaar Lux Nova Duo begleitet und verstärkt die Botschaften des Vortrags von Lea Dohm mit Musik.Im Dialog mit dem Publikum - moderiert von Detlef Hau - sollen auch persönliche Erfahrungen in den Diskurs einfließen können. Zum Abschluss hat die studentisch geführte BauBAR für Einzelgespräche bei Snacks und Getränken geöffnet. In diesem Rahmen ist auch eine Signierrunde und Smalltalk mit Lea Dohm geplant. Während der Veranstaltung werden Foto- sowie Videoaufnahmen gemacht.Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen. Um eine Anmeldung an presse@th-luebeck.de wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie!