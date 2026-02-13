Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051206

Technische Hochschule Lübeck Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck, Deutschland http://www.th-luebeck.de
Ansprechpartner:in Frau Johanna Helbing +49 451 3005025
Logo der Firma Technische Hochschule Lübeck

Kieler und Lübecker Schüler*innen zeigen bei Roboterwettbewerb ihre Programmierkünste

53 Schüler*innen von insgesamt sieben Schulen aus Kiel und Lübeck traten am 12. Februar 2026 an der TH Lübeck bei einem Wettbewerb mit ihren eigens programmierten Robotern gegeneinander an. Drei Teams schafften es aufs Treppchen.

(lifePR) (Lübeck, )
Teamgeist, Kreativität, kritisches Denken: nur einige wichtige Kompetenzen, die für Schüler*innen in ihrem späteren Berufsleben wichtig werden. Viele der Jobs und Tätigkeiten, die sie ausüben werden, gibt es heute so noch gar nicht. Der „Robo Maze Rescue Clash“ Wettbewerb des JuniorCampus der TH Lübeck und des Jugendcampus der HAW Kiel setzt genau dort an und vermittelt spielerisch Zukunftskompetenzen.

Beim Finale am 12. Februar 2026 holte das Team BotGPT von der Heinrich-Mann-Schule Lübeck den ersten Platz und gewann damit einen Calliope-Gutschein im Wert von 500 Euro. Den zweiten Platz sicherte sich das Team Calavera, ebenfalls von der Heinrich-Mann-Schule Lübeck. Für ihre Leistung erhielten sie einen Gutschein im Wert von 300 Euro. Robo Lillie Team 2 von der Lilli-Martius-Schule Kiel kann sich über den dritten Platz und einen 200 Euro Gutschein freuen. Die Preise sind von der MINT-Stiftung Lübeck sowie vom TÜV Nord und den Stadtwerken Kiel gespendet.

„Die Schüler*innen aus Kiel und Lübeck sind in diesem Jahr das erste Mal an einem Ort gegeneinander angetreten und haben gezeigt wie gut sie als Teams zusammenarbeiten können. Besonders schön war es zu sehen, wie viel Spaß sie an den Aufgaben hatten“, sagt Prof. Jürgen Tchorz, Leiter des JuniorCampus der TH Lübeck.

Sabrina Schönfeld, Programmleiterin des Jugendcampus (HAW Kiel) zeigt sich begeistert über die Ergebnisse der Schüler*innen: „Was die Schüler*innen innerhalb der kurzen Zeit in die Roboterarenen gebracht haben, ist beeindruckend und freut uns alle sehr. Sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und haben tolle Leistungen abgeliefert.“

Auch aus Lehrer*innensicht ist der Wettbewerb ein Erfolg: „Das sind die Projekte, die wir uns als Schule wünschen. Es ist wirklich toll, was die TH Lübeck und die HAW Kiel uns damit für Möglichkeiten bieten. Die Schüler*innen müssen selber nachdenken und Probleme vor Ort lösen“, sagt René Föh von der Lilli-Martius-Schule Kiel.

Alle Teams haben von Oktober 2025 bis Februar 2026 mit ihren Lehrer*innen im Unterricht die handtellergroßen Roboter „Calliope mini“ und „Calli:bot“ kennengelernt und diese auf vier spezielle Herausforderungen trainiert. Am Wettbewerbstag bekamen die Schüler*innen leicht abgewandelte Aufträge, auf die sie vor Ort reagieren mussten. Die Roboter lösten zum Beispiel knifflige Aufgaben in Labyrinthen und traten in einer Sumo-Arena gegeneinander an. Dabei zählten nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch Kommunikation, Ausdauer und Einfallsreichtum der Schüler*innen.

Aus Lübeck traten Teams der Albert-Schweitzer-Schule, der Baltic-Schule Lübeck, der Heinrich-Mann-Schule und der Willy-Brandt-Schule an. Aus Kiel und der Region beteiligten sich die Lilli-Martius-Schule, die Theodor-Storm-Schule und die Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental. Der Wettbewerb steht beispielhaft für moderne Bildung: MINT-Förderung trifft Sozialkompetenz. Programmieren und Problemlösen werden hier ebenso trainiert wie Zusammenarbeit und Verantwortung.

Der Wettbewerb ist ein Kooperationsformat, das Bildung, Stiftungen und Wirtschaft verbindet: mit dabei sind die MINT Stiftung Lübeck, das Technikzentrum Lübeck, das FabLab Lübeck, die Stadtwerke Lübeck, die TH Lübeck, die HAW Kiel, die Stadt Kiel, die Stadtwerke Kiel und der TÜV Nord.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.