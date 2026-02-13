Kieler und Lübecker Schüler*innen zeigen bei Roboterwettbewerb ihre Programmierkünste

Teamgeist, Kreativität, kritisches Denken: nur einige wichtige Kompetenzen, die für Schüler*innen in ihrem späteren Berufsleben wichtig werden. Viele der Jobs und Tätigkeiten, die sie ausüben werden, gibt es heute so noch gar nicht. Der „Robo Maze Rescue Clash“ Wettbewerb des JuniorCampus der TH Lübeck und des Jugendcampus der HAW Kiel setzt genau dort an und vermittelt spielerisch Zukunftskompetenzen.



Beim Finale am 12. Februar 2026 holte das Team BotGPT von der Heinrich-Mann-Schule Lübeck den ersten Platz und gewann damit einen Calliope-Gutschein im Wert von 500 Euro. Den zweiten Platz sicherte sich das Team Calavera, ebenfalls von der Heinrich-Mann-Schule Lübeck. Für ihre Leistung erhielten sie einen Gutschein im Wert von 300 Euro. Robo Lillie Team 2 von der Lilli-Martius-Schule Kiel kann sich über den dritten Platz und einen 200 Euro Gutschein freuen. Die Preise sind von der MINT-Stiftung Lübeck sowie vom TÜV Nord und den Stadtwerken Kiel gespendet.



„Die Schüler*innen aus Kiel und Lübeck sind in diesem Jahr das erste Mal an einem Ort gegeneinander angetreten und haben gezeigt wie gut sie als Teams zusammenarbeiten können. Besonders schön war es zu sehen, wie viel Spaß sie an den Aufgaben hatten“, sagt Prof. Jürgen Tchorz, Leiter des JuniorCampus der TH Lübeck.



Sabrina Schönfeld, Programmleiterin des Jugendcampus (HAW Kiel) zeigt sich begeistert über die Ergebnisse der Schüler*innen: „Was die Schüler*innen innerhalb der kurzen Zeit in die Roboterarenen gebracht haben, ist beeindruckend und freut uns alle sehr. Sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und haben tolle Leistungen abgeliefert.“



Auch aus Lehrer*innensicht ist der Wettbewerb ein Erfolg: „Das sind die Projekte, die wir uns als Schule wünschen. Es ist wirklich toll, was die TH Lübeck und die HAW Kiel uns damit für Möglichkeiten bieten. Die Schüler*innen müssen selber nachdenken und Probleme vor Ort lösen“, sagt René Föh von der Lilli-Martius-Schule Kiel.



Alle Teams haben von Oktober 2025 bis Februar 2026 mit ihren Lehrer*innen im Unterricht die handtellergroßen Roboter „Calliope mini“ und „Calli:bot“ kennengelernt und diese auf vier spezielle Herausforderungen trainiert. Am Wettbewerbstag bekamen die Schüler*innen leicht abgewandelte Aufträge, auf die sie vor Ort reagieren mussten. Die Roboter lösten zum Beispiel knifflige Aufgaben in Labyrinthen und traten in einer Sumo-Arena gegeneinander an. Dabei zählten nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch Kommunikation, Ausdauer und Einfallsreichtum der Schüler*innen.



Aus Lübeck traten Teams der Albert-Schweitzer-Schule, der Baltic-Schule Lübeck, der Heinrich-Mann-Schule und der Willy-Brandt-Schule an. Aus Kiel und der Region beteiligten sich die Lilli-Martius-Schule, die Theodor-Storm-Schule und die Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental. Der Wettbewerb steht beispielhaft für moderne Bildung: MINT-Förderung trifft Sozialkompetenz. Programmieren und Problemlösen werden hier ebenso trainiert wie Zusammenarbeit und Verantwortung.



Der Wettbewerb ist ein Kooperationsformat, das Bildung, Stiftungen und Wirtschaft verbindet: mit dabei sind die MINT Stiftung Lübeck, das Technikzentrum Lübeck, das FabLab Lübeck, die Stadtwerke Lübeck, die TH Lübeck, die HAW Kiel, die Stadt Kiel, die Stadtwerke Kiel und der TÜV Nord.

