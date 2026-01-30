Kontakt
Kieler und Lübecker Schüler*innen zeigen bei Roboterwettbewerb ihre Programmierkünste

53 Schüler*innen von insgesamt sieben Schulen aus Kiel und Lübeck treten am 12. 02. 2026 an der TH Lübeck bei einem Wettbewerb mit ihren eigens programmierten Robotern gegeneinander an. Zum ersten Mal sind Kieler und Lübecker Schulen am selben Ort dabei.

Teamgeist, Kreativität, kritisches Denken: nur einige wichtige Kompetenzen, die für Schüler*innen in ihrem späteren Berufsleben wichtig werden. Viele der Jobs und Tätigkeiten, die sie ausüben werden, gibt es heute so noch gar nicht. Der „Robo Maze Rescue Clash“ Wettbewerb des JuniorCampus der TH Lübeck und des JugendCampus der HAW Kiel setzt genau dort an und vermittelt spielerisch Zukunftskompetenzen.

Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen, den Wettbewerb zu verfolgen und über ihn zu berichten. Wir vermitteln gerne den Kontakt zu teilnehmenden Schulen.

Für die Teilnahme am Finale am

12. Februar 2026,
Uhrzeit: 09:00-13:00 Uhr,
Startpunkt im Gebäude C.3 der TH Lübeck,Raum 2-1.02

melden Sie sich rechtzeitig unter presse@th-luebeck.de an!

Die handtellergroßen Roboter „Calliope mini“ und „Calli:bot“ haben die Schüler*innen von Oktober 2025 bis Februar 2026 mit ihren Lehrer*innen im Unterricht kennengelernt und diese auf vier spezielle Herausforderungen trainiert. Am Wettbewerbstag bekommen die Schüler*innen leicht abgewandelte Aufträge, auf die sie vor Ort reagieren müssen. Die Roboter lösen zum Beispiel knifflige Aufgaben in Labyrinthen und treten in einer Sumo-Arena gegeneinander an. Dabei zählen nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch Kommunikation, Ausdauer und Einfallsreichtum der Schüler*innen.

Aus Lübeck treten Teams der Albert-Schweitzer-Schule, der Baltic-Schule Lübeck, der Heinrich-Mann-Schule und der Willy-Brandt-Schule an. Aus Kiel und der Region beteiligen sich die Lilli-Martius-Schule, die Theodor-Storm-Schule und die Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental. Der Wettbewerb steht beispielhaft für moderne Bildung: MINT-Förderung trifft Sozialkompetenz. Programmieren und Problemlösen werden hier ebenso trainiert wie Zusammenarbeit und Verantwortung. Am Ende des Wettbewerbs werden drei Siegerteams gekürt.

Der Wettbewerb ist ein Kooperationsformat, das Bildung, Stiftungen und Wirtschaft verbindet: mit dabei sind die MINT Stiftung Lübeck, das Technikzentrum Lübeck, das FabLab Lübeck, die Stadtwerke Lübeck, die TH Lübeck, die HAW Kiel, die Stadt Kiel, die Stadtwerke Kiel und der TÜV Nord.

Ansprechpartnerinnen für Fragen

Lübeck                                                                     
JuniorCampus der TH Lübeck                                
Janina Mahncke/Mee Hwa Ruf                                
E-Mail: juniorcampus@th-luebeck.de     

Kiel    
JugendCampus der HAW Kiel 
Sabrina Schönfeld   
E-Mail: sabrina.schoenfeld@haw-kiel.de

