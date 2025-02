JuniorCampus Mitmach-Phänomene gestartet

Rund 65 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Stiftungen, Netzwerkpartner*innen, Mitarbeitende der TH Lübeck und junge Forscher*innen kamen am 17. Februar 2025 zusammen, um gemeinsam die dritten JuniorCampus Mitmach-Phänomene zu erleben. Spielerisch konnten sie die Experimente ausprobierenund dabei vielen Fragen auf den Grund gehen: Was passiert beim Blitzeinschlag? Kann man Strom hören? Sind Geheimschriften wirklich geheim? Brücken – warum stürzen sie nicht ein?Nach einer Begrüßung durch die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig, durch Jürgen Tchorz (Leiter des JuniorCampus) und durch Andre Schulte (Vorsitzender „Die Insel – Kinder in Seelennot e. V.“), war der Andrang an den Experimentierstationen groß. „Ich bin mit meiner Tochter Cara heute zum ersten Mal hier“, sagt Anne Loose, die mit Cara gerade die Station „Die unendliche Tonleiter“ inspiziert. „Ich finde es wichtig meine Tochter auch schon vor der Einschulung für MINT-Themen zu begeistern.“Der Andrang auf die Mitmach-Phänomene ist groß: In den nächsten drei Wochen haben sich über 2.700 Kinder angemeldet. Auf rund 1000 Quadratmetern bietet der JuniorCampus in Gebäude 1 der TH Lübeck über 50 spannende Experimente zum selber Ausprobieren an. Von der Schreikiste über den Beuchet-Stuhl, Flaschenzüge, Dampfmaschinen, Brücken, menschliche Seifenblasen bis hin zum dreifarbigen Schatten und den Blick in die Unendlichkeit ist für alle etwas dabei.Anmeldungen für die Veranstaltung am 01. März 2025, 16 Uhr, sind noch möglich. Es wird ein Eintrittsgeld von 1 Euro pro Besuchende*r in Form einer Spende eingesammelt. Der gesamte Erlös der Eintrittsgelder kommt einem sozialen Lübecker Kinderhilfsprojekt „Die Insel – Verein für KinderSeelenNot, Lübeck e.V.“ zu Gute! Der Anmeldeschluss ist am 27. Februar 2025, 12.00 Uhr. Achtung: Jede Person (Erwachsene und Kinder) muss eine eigene Anmeldung haben. Anmeldung unter: https://app.guestoo.de/public/event/0ad7124b-bc1e-46e6-8dae-324a94834450/frame Sollten online die Plätze für den 01. März alle vergeben sein: schreiben Sie eine Mail an juniorcampus(at)th-luebeck.de mit der Angabe, ob Sie in den Zeiten 14:30 Uhr oder 15:30 Uhr dabei sein möchten.Der JuniorCampus bietet die Mitmach-Phänomene in Zusammenarbeit mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft „Keine Panik vor Mechanik“ und vielen weiteren Partnern an.