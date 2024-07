Jetzt noch auf einen der wenigen freien Studienplätze an der TH Lübeck bewerben

„An meinem Studiengang gefällt mir besonders die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Projekten, die engen Kontakte zur Industrie und die gute Betreuung durch die Professoren. Die kleinen Kursgruppen schaffen eine familiäre Atmosphäre und erleichtern das Lernen und Vernetzen“, erzählt Max Rade, Student im 7. Semester Bauingenieurwesen. Gute Gründe, von denen auch Studierende der anderen Studiengänge regelmäßig berichten.Wer eine Symbiose aus Technik und Gestaltung schaffen möchte, der ist im Studiengang Informationstechnologie und Design richtig aufgehoben und kann dort spannende multimediale Produkte erschaffen.Studieninteressierte, die beispielsweise berufsbegleitend oder ortsunabhängig eine Hochschulausbildung genießen wollen, können sich auf freie Plätze im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Online bewerben. Dieser Bachelorstudiengang bildet die Studierenden zu gefragten Expert*innen unter anderem in der Unternehmensorganisation oder auch im Controlling und Rechnungswesen aus.Freie Plätze ohne Zulassungsverfahren gibt es darüber hinaus in folgenden Bachelorstudiengängen:Angewandte Chemie, Allgemeine Elektrotechnik, Biomedizintechnik, Elektrotechnik – Energiesysteme und Automation, Elektrotechnik – Kommunikationssysteme, Hörakustik (Berufsausbildung Hörakustik erforderlich), Informatik/ Softwaretechnik, IT-Sicherheit Online, Maschinenbau, Mechatronik, Medieninformatik Online, Nachhaltige Gebäudetechnik, Physikalische Technik, Regenerative Energien Online, Umweltingenieurwesen und –management, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelindustrie.Wer bereits einen Bachelorabschluss erworben hat, kann sein Wissen in einem Masterstudiengang vertiefen und spezialisieren.In den folgenden Masterstudiengängen sind für das Wintersemester 2024/ 2025 noch Plätze verfügbar:Angewandte Informationstechnik, Angewandte Physik, Biomedical Engineering, Informatik/Softwaretechnik für verteilte Systeme, Medieninformatik Online, Mechanical Engineering (zulassungsbeschränkt), Medical Microtechnology, Nachhaltige Chemie, Umweltmanagement, Water Engineering.Weitere Informationen unter: https://www.th-luebeck.de/studium/bewerbung/bachelor-studiengaenge/