Jetzt noch auf einen der wenigen freien Studienplätze an der TH Lübeck bewerben

Wer den Bewerbungsschluss für die zulassungsbegrenzten Studienangebote für das Wintersemester 2023/2024 Mitte Juli verpasst oder sich verspätet für ein Studium entschieden hat, erhält jetzt die Gelegenheit, sich auf einen der letzten freien Studienplätze an der Technischen Hochschule (TH) Lübeck zu bewerben. In den Bachelorstudiengängen Informationstechnologie und Design und Wirtschaftsingenieurwesen Online sowie den Masterangeboten Bauingenieurwesen, Mechanical Engineering und Regulatory Affairs gibt es noch freie Plätze!Neben diesen Studiengängen mit begrenzten Plätzen lohnt sich auch der Blick auf Studiengänge ohne Begrenzung der Studienplätze. Diese sogenannten zulassungsfreien Bachelorstudiengänge bieten ebenfalls beste Betreuung, Anwendungsorientierung und hervorragende Jobaussichten in Zukunftsfeldern.Vielfältige BachelorstudiengängeWer die perfekte Symbiose aus Technik und Gestaltung schaffen möchte, der ist im Studiengang Informationstechnologie und Design richtig aufgehoben und kann dort spannende multimediale Produkte erschaffen.Studieninteressierte, die beispielsweise berufsbegleitend oder ortsunabhängig eine Hochschulausbildung genießen wollen, können sich auf freie Plätze im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Online bewerben. Dieser Bachelorstudiengang bildet die Studierenden zu gefragten Expert*innen unter anderem in der Unternehmensorganisation oder auch im Controlling und Rechnungswesen aus.Mit dem Master hoch hinausDer Master Bauingenieurwesen an der TH Lübeck bietet den Studierenden ein breites Angebot an Vertiefungsrichtungen. So können sie zwischen neben Konstruktivem Ingenieurbau, die Vertiefungen Tiefbau und Umwelttechnik oder ach Baumanagement wählen.International durchstarten können Studierende mit dem Master Mechanical Engineering. Die Unterrichtssprache ist durchgängig Englisch und die Studierenden können semesterweise an ausländischen Partnerhochschulen wertvolle Erfahrungen sammeln.An Medizinprodukte sind hohe Qualitäts- und Sicherheitskonzepte geknüpft. Wie sie diese Anforderungen entwickeln und Zulassungsstrategien erarbeiten, erfahren die Absolvent*innen des Masters Regulatory Affairs.Zudem läuft die Bewerbungsphase für zulassungsfreie Studiengänge noch bis zum 31. August 2023. Studieninteressierte können sich für einen der unten aufgeführten Studiengänge online registrieren ( www.th-luebeck.de/bewerbung ) und die Einschreibeunterlagen über den Postweg an die TH Lübeck senden. Die zulassungsfreien Bachelorstudiengänge sind:Angewandte Chemie, Allgemeine Elektrotechnik, Biomedizintechnik, Elektrotechnik – Energiesysteme und Automation, Elektrotechnik – Kommunikationssysteme, Hörakustik (Berufsausbildung Hörakustik erforderlich), Informatik/ Softwaretechnik, IT-Sicherheit Online, Maschinenbau, Mechatronik, Medieninformatik Online, Nachhaltige Gebäudetechnik, Physikalische Technik, Regenerative Energien Online, Umweltingenieurwesen und –management, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelindustrie.Wer bereits einen Bachelorabschluss erworben hat, kann sein Wissen in einem Masterstudiengang vertiefen und spezialisieren. In den folgenden Masterstudiengängen sind für das Wintersemester 2023/ 2024 noch Plätze verfügbar:Angewandte Informationstechnik, Biomedical Engineering, Informatik/Softwaretechnik für verteilte Systeme, Medieninformatik Online, Medical Microtechnology, Regulatory Affairs, Water Engineering.