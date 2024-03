Jetzt mit dem Lübecker Orientierungssemester ins Sommersemester 2024 starten

Abschluss in der Tasche – und dann? Das Lübecker Orientierungssemester (LOS) ist ein neues Programm für junge Menschen, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen: Studium – Ja oder Nein? Wenn ja, welches? Mit dem LOS bietet die Technische Hochschule (TH) Lübeck Einblicke in bis zu zehn MINT-Studiengänge und den Studienalltag. Jetzt noch bis zumeinschreiben!In Deutschland gibt es über 20.000 Studiengänge, fast 10.000 davon sind Bachelorangebote . „Wer sich nicht frühzeitig mit seinen Interessen beschäftigt, der steht spätestens nach dem Abschluss vor der Frage: Was mache ich nach der Schule?“, sagt der Vizepräsident für Studium und Digitalisierung, Prof. Jochen Abke, der TH Lübeck. Abke ist Studiengangsleiter des neuen Orientierungssemesters.Die Teilnehmenden lernenbis zu zehn Studiengänge wie Biomedizintechnik, Informatik oder Maschinenbau kennen, belegen verschiedene Pflichtmodule und erleben den Studienalltag hautnah. Auch wer bereits eine Studienwahl für das Wintersemester getroffen hat, kann die Zeit als intensive Vorbereitung nutzen. „Das Tolle ist, dass sich unsere Studierenden ihre Leistungen in einem späteren Studium anrechnen lassen können. Das verschafft ihnen einen Vorsprung im ersten Semester“, sagt Stefanie Meyer, Studiengangskoordinatorin des LOS.„Mit dem LOS wollen wir Orientierung bieten. Die Teilnehmenden lernen in kleinen Gruppen und wir unterstützen sie mit Coachings und maßgeschneiderten Vorlesungen darin, sich auszuprobieren und zu entscheiden. Und wenn sie sich am Ende gegen ein Studium und für eine Ausbildung entscheiden sollten, ist das auch ok. Uns ist es wichtig, dass die Studierenden eine bewusste Entscheidung treffen“, sagt Jochen Abke.Die Teilnehmenden belegen die Module Mathematik, Orientierung MINT, Grundlagen der Programmierung und Projekt- und Selbstmanagement und werden vom Talentscout der TH Lübeck, Stefanie Strozyk individuell begleitet. Neben dem Einblick in die Studiengänge, laden die Organisator*innen des LOS zu Firmenexkursionen ein, berichten über mögliche Berufsfelder und stellen Kontakt zu Studierenden aus höheren Semestern und Ehemaligen her.Noch bis zumkönnen sich alle Interessierten mit einer Hochschulzugangsberechtigung (Abitur, Fachhochschulreife oder vergleichbar) für das Lübecker Orientierungssemester online anmelden. Sie zahlen den Semesterbeitrag, werden regulär immatrikuliert, erhalten ein Studierendenausweis und ein Semesterticket. Das LOS wird von der Possehl-Stiftung und den Wessel Stiftungen gefördert. Alle weiteren Informationen rund um das Lübecker Orientierungssemester gibt es hier: www.th-luebeck.de/LOS