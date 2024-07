IT-Enthusiasten gestalten die Zukunft: internationaler Hackathon an der TH Lübeck

Entwickeln eines Dashboards zur Studentenmobilität für den Ostseeraum Gamification und regionale Identitätsbildung: Konzept für eine interkulturelle Austausch-Plattform für den Ostseeraum Green Routes Connect - Die Zukunft des Ostseeverkehrs gestalten Baltische Geschichten & Visionen Good News AI Baltische Perspektiven Prototyping einer nachhaltigen Zukunft

Drei Tage lang beschäftigen sich junge Nachwuchstalente unter dem Motto „Bridging Borders, Shaping the Future“ damit, IT-Lösungen zu entwickeln. Aus dem ganzen Ostseeraum reisen sie nach Lübeck, um vom 18. bis 21. Juli 2024 an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Die Ergebnisse präsentieren sie am Sonntag, 21. Juli 2024, vor dem Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holsteins, Dirk Schrödter und dem Europaminister der Landesregierung, Werner Schwarz.Wie schreibe ich mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine Geschichte über den Kultur- und Wirtschaftsraum der Ostsee? Wie programmiere ich einen „Good News“ Chatbot, um positive und faktenbasierte Social Media Posts zu erstellen? Technikbegeisterte aus dem gesamten Ostseeraum kommen für den Baltic Sea Region Hackathon 2024 an der TH Lübeck zusammen. Die 18-25-jährigen jungen Menschen aus Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden werden an insgesamt acht Workshops teilnehmen und Lösungen im Team entwickeln, die sie am 21. Juli präsentieren. Medienvertreter*innen sind herzlich dazu eingeladen, an der Abschlussveranstaltung teilzunehmen, Fotos und Videoaufnahmen zu machen sowie Interviews zu führen:Um eine Anmeldung an presse@th-luebeck.de wird gebeten. Wir freuen uns auf Sie! Parkmöglichkeiten finden Sie dem Parkplatz neben Geb. 25. Den Campusplan finden Sie hier:Organisiert und finanziert wird der Hackathon vomin Zusammenarbeit mit demund der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck).Thematisch setzen sich die Teilnehmer*innen beim [#b_hack] mit diesen Themengebieten auseinander:finden Sie hier: https://cbss.org/wp-content/uploads/2024/04/b_hack_2024.pdf