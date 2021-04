Hören studieren - Informationsveranstaltung für ausgebildete Hörakustikerinnen und Hörakustiker

Am Mittwoch, 28.04.2021, können Studieninteressierte ihre Fragen zum Studiengang Hörakustik stellen. Um 19 Uhr stehen Studierende und Alumni den Interessierten Hörakustikerinnen und Hörakustikern Rede und Antwort.Die Veranstaltung richtet sich an ausgebildete Hörakustikerinnen und Hörakustiker, die bereits einen Gesellenbrief besitzen. Dieser ist die Zulassungsvoraussetzung für das Studium der Hörakustik an der Technischen Hochschule (TH) Lübeck.Alle Interessierten sind eingeladen sich unter folgendem Link in das Videokonferenzsystem der TH Lübeck einzuschalten und Fragen zu stellen: https://bbb.th-luebeck.de/b/alb-wbd-z0v-xfr Häufig geht es dabei um diese Fragen: Wie finanziere ich mein Studium? Was ist das Besondere am Studiengang in Lübeck? Oder: wie kann ich nach dem Bachelor weitermachen? Und: Was ist eine Alternative zum Hörgeräteladen? In einer Gesprächsrunde beantworten die Studierenden und Alumni diese wichtigen Fragen. Die Fragerunde wird circa anderthalb Stunden dauern.Der Studiengang Hörakustik an der TH Lübeck: https://www.th-luebeck.de/hochschule/fachbereich-angewandte-naturwissenschaften/studiengaenge/hoerakustik-bsc/uebersicht/