Hervorragende Forschungsqualität an der TH Lübeck durch HRK bestätigt

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) fasst herausragende Schwerpunkte für Forschung an deutschen Hochschulen in einer Forschungslandkarte zusammen. Das Institut für Interaktive Systeme (ISy) der Technischen Hochschule Lübeck wurde aufgrund hervorragender Forschungsqualität in die Karte aufgenommen. Damit etabliert die Hochschule einen weiteren Forschungsschwerpunkt.Zwei frohe Botschaften zu Beginn des neuen Semesters: Das Kompetenzzentrum Communications - Systems - Applications (CoSA) wurde von der Hochschulrektorenkonferenz erneut positiv evaluiert. Neu für die Forschungslandkarte qualifizieren konnte sich das Institut für Interaktive Systeme. Zu den interaktiven Systemen gehören zum Beispiel digitale Weiterbildungsinhalte, mit denen tagtäglich viele Menschen interagieren.Vorreiter im Bereich digitale BildungDas ISy hat sich besonders in den Bereichen der digitalen Bildung und computergestützter Kommunikation einen Namen gemacht. Die Leiterin des Kompetenzzentrums Prof. Monique Janneck drückt ihre Freude über die Anerkennung jahrelanger Arbeit aus: „Im Bereich der Forschung zu digitaler Bildung sind wir seit langer Zeit prominent vertreten und beforschen aktuell in rund 15 Projekten innovative Bildungstechnologien, Lösungen für digitale Zertifikate und entwickeln interaktive Inhalte für Hochschullehre, Aus- und Weiterbildung. Die Aufnahme in die Forschungslandkarte trägt zu der Sichtbarkeit unserer Leistungen bei.“Über das ISyDas Institut für Interaktive Systeme (ISy) ist eines der Kompetenzzentren der TH Lübeck. Mit rund 30 Mitarbeitenden führt das Institut zahlreiche drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte rund um die Entwicklung interaktiver Systeme und Technologien durch.Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen digitale Bildung, computergestützte Kommunikation und Kooperation sowie Human-Centered Design. Auf der Plattform Future Learn Lab bietet das ISy kostenlose digitale Weiterbildungskurse an.Über die ForschungslandkarteDie Forschungslandkarte hilft dabei, die jeweiligen Forschungsschwerpunkte der Fachhochschulen und Universitäten gebündelt auf einer Plattform zu entdecken. Nutzer:innen können nach Forschungsthemen suchen. Insgesamt kann aus 14 Fachgebieten gewählt werden, die gemäß der Fachsystematik der Deutschen Forschungsgesellschaft aufgelistet sind. Ob ein neuer Schwerpunkt mit in die Karte aufgenommen wird, entscheidet sich nach Evaluierung durch eine Arbeitsgruppe der HRK-Mitgliedergruppe Fachhochschulen.Die Forschungslandkarte: https://www.forschungslandkarte.de/profilbildende-forschung-an-fachhochschulen/kartensuche.html