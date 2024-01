Forschung zum Anfassen

Autonome Binnenschifffahrt und Indoor Ortung

Anwendungen zur KI-Datenauswertung

Wasserversorgung und Klimawandel

5G - flexibel und mobil

Sensorik zum Anfassen - der Energieeffizienzkoffer

RoCo - ein kollaborativer Roboterarm

KI, Internet der Dinge, Industrie 4.0, autonome Schifffahrt, Indoor-Ortung…. - das Kompetenzzentrum CoSA der Technischen Hochschule (TH) Lübeck deckt ein großes Forschungsspektrum rund um das Gebiet Kommunikationssysteme, verteilte Systeme und deren Anwendungen ab. Am Dienstag, 23. Januar 2024, haben Interessierte bei der Veranstaltung „CoSA.Connect - Forschung und Innovation im Fokus“ ab 15 Uhr Gelegenheit, sich bei einer Labortour in Gebäude 18 direkt über aktuelle Entwicklungen zu informieren.Unter der Überschrift „Projekte, Potentiale und Partnerschaften“ gibt es nicht nur eine Einführung in aktuelle Forschungsprojekte und die Zusammenarbeit mit externen Partner*innen, sondern auch spannende Demonstrationen und viel Gelegenheit zu Austausch und Netzwerkpflege. „Das CoSA verantwortet viele der wichtigsten und aktivsten Forschungsbereiche an unserer Hochschule“, so Muriel Helbig, Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck. „Ich freue mich auf dieses neue innovative Austauschformat!“Auftakt ist um 15 Uhr mit einer kurzen Einführung in die Forschungsprojekte und einem Überblick über die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projektpartnern. „Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit Partnern aus der Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung zusammen. Einige Ergebnisse und aktuelle Projekte zeigen wir zum Anfassen“, so Prof. Horst Hellbrück, Leiter des Kompetenzzentrums CoSA. „Es ist auch eine gute Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch bei CoSA.Connect.“Gezeigt werden unter anderem Anwendungen aus folgenden Bereichen:Die Veranstaltung wird unterstützt durch: EDIH.SH, MDZ-SH, HI Lübeck und dem Hanse Innovation Campus. Weitere Informationen zur Veranstaltung und eine Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: https://www.th-luebeck.de/cosa/aktuelles/neuigkeiten/termine/termine-details/2024-01-23-cosaconnect-forschung-und-innovation-im-fokus/