Forschen in der Kita!

Der Ev.-Luth. Kindergarten namens „Pusteblume“ ist neuer MINT-Netzwerkpartner des JuniorCampus. Bereits am 11.06.2021 wurde die Kita erstmals als offizieller Netzwerkpartner des JuniorCampus ausgezeichnet. Diese Auszeichnung gilt für zwei Jahre, kann danach erneuert werden und ermöglicht zukünftig eine noch engere Zusammenarbeit zwischen dem JuniorCampus und dem Kindergarten.



Die Auszeichnung wird verliehen, wenn sich Kitas, Kindergärten und andere Vorschuleinrichtungen regelmäßig und täglich mit Fragen und Antworten aus Naturwissenschaft, Technik und Informatik befassen.



Unter dem Motto des JuniorCampus ‚Fragen, Forschen und Begreifen‘ war es bei allen Netzwerkspartnereinrichtungen der Fall. So nun auch bei den Kindern der Kita ‚Pusteblume‘. Täglich und ganz selbstverständlich haben sie in Begleitung und mit Unterstützung ihrer Erzieher:innen gefragt, experimentiert und geforscht und haben darüber selbstständig nach Antworten gesucht. Die Betreuer:innen in den Kitas haben sich ihr MINT-Wissen in regelmäßigen Fortbildungen bei JuniorCampus angeeignet, auch das ist Voraussetzung für die Anerkennung als Netzwerkpartner.



Über den Status Netzwerkpartnerschaft und den täglichen Fragen, dem regelmäßigen Forschen und Begreifen werden Kinder für die faszinierende Welt der MINT-Fächer begeistert. Im Mittelpunkt steht das regelmäßige und spielerische Eintauchen in Lebenswelten, um so Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Die Kinder erleben aktiv die Welt um sie herum und erfahren, wie spannend und herausfordernd Wissenschaft sein kann.



Kontakte:



Technische Hochschule Lübeck | JuniorCampus | Janina Mahncke | Mönkhofer Weg 239 | 23562 Lübeck | Tel. 0451 300 5503 | jaina.mahncke@th-luebeck.de



Ev.-Luth. Kindergarten Pusteblume | Thomas Weinknecht | Janusalle 5 | 23714 Malente | Tel. 04523 999988 | ev-kindergartenpusteblume@t-online.de

