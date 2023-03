Erstsemesterbegrüßung: 225 Erstsemester feiern den Beginn ihres Studiums an der TH Lübeck

Die Technische Hochschule (TH) Lübeck begrüßte am Montag, 13. März, ihre Studienanfänger*innen im Sommersemester 2023

Für die 225 Erstsemester des Sommersemesters 2023 beginnt ein neuer Lebensabschnitt an der TH Lübeck. Sie alle feierten am 13. März um 10 Uhr an der TH Lübeck die Aufnahme ihres Studiums im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften, Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik sowie Maschinenbau und Wirtschaft.



Begrüßt wurden sie von der Präsidentin der TH Lübeck, Muriel Helbig: „Herzlich Willkommen an unserer Technischen Hochschule Lübeck. Freuen Sie sich auf eine spannende Zeit, viele neue Erkenntnisse und Freundschaften an einer Hochschule, an der Sie persönlich über sich hinauswachsen können.“ Im Anschluss erlebten die Studierenden eine besondere Videopremiere. Die Erstsemester bekamen exklusiv den neuen Imagefilm zu sehen, der die TH Lübeck als Transferhochschule zeigt.



Seitens der Studierendenvertretungen hießen Natalie Reinhold und Adrian Graaf die Erstsemester willkommen. Natalie Reinhold, erste Vorständin des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) klärte die Studierenden über Veranstaltungen und wichtige Ansprechpartner*innen auf. Adrian Graaf, Präsident des Studierendenparlaments, wies auf die kommenden Hochschulwahlen und auf eine Vollversammlung der Studierenden hin.



Die Dekane der jeweiligen Fachbereiche berichteten über die kommenden Veranstaltungen und wiesen darauf hin, auch nach Studienmodulen in anderen Studiengängen zu schauen, um bereits zu Beginn des Studiums den eigenen Horizont zu erweitern.



Die internationalen Studierenden hatten ebenfalls am Montag ihren ersten offiziellen Tag an der TH Lübeck. Insgesamt haben 83 junge Menschen unter anderem aus Brasilien, Spanien, Nordmazedonien, China und auch Jordanien ihr Studium an der TH Lübeck aufgenommen. In den nächsten zwei Wochen stehen sowohl Deutschkurse als auch eine Campus Rally und eine City Tour sowie ein gemeinsames Barbecue mit älteren Semestern der TH Lübeck für sie auf dem Plan.