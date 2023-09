Ein Meilenstein erreicht: TH Lübeck ehrt Absolvent*innen des Sommersemesters 2023

Die Technische Hochschule (TH) Lübeck verabschiedete ihre Absolvent*innen am Samstag, 23. September, in der Hochschulkirche St. Petri

Die Absolvent*innen des Sommersemesters 2023 haben einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht: den Abschluss ihres Studiums. Diesen Moment feierten die Absolvent*innen mit rund 300 Gästen bestehend aus ihren Familien und Mitgliedern der TH Lübeck sowie der Stadtgesellschaft am Samstag, 23. September um 14 Uhr in der St. Petri Kirche zu Lübeck. Insgesamt 427 Studierende konnten im Sommersemester 2023 ihren Abschluss an der TH Lübeck meistern. Davon 74 Absolvent*innen im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften, 139 im Bauwesen, 70 in der Elektrotechnik und Informatik sowie 144 im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft. Zum ersten Mal zelebrierte der Fachbereich Elektrotechnik und Informatik einen Absolventen aus dem Studiengang IT-Sicherheit Online.



Nach einer musikalischen Einführung durch das Friend’tett eröffnete Pastor Dr. Bernd Schwarze den Reigen der Grußworte mit Gedanken zum 31. Psalm im Spoken-Poetry-Format. Er empfahl den Absolvent*innen den Höhenflug des Erfolges zu genießen, aber dabei geerdet zu bleiben. „Denn im Grunde ist Leben, vergesst da ja nie, stets Bodenberührung, stets Podologie“, so Schwarze.



Die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig, hieß die Absolvent*innen ebenfalls herzlich willkommen: „Sie alle können unglaublich stolz auf sich sein. Sie haben ein anspruchsvolles, praxisorientiertes Studium gemeistert. Mit Ihrem Wissen und Ihrer Lebenserfahrung werden Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten – dabei wünsche ich viel Erfolg und vor allem auch viel Freude, wo immer es Sie nun hinzieht.“



Henning Schumann überbrachte in seinem Amt als Stadtpräsident die besten Wünsche für die Absolvent*innen: „Manchmal braucht es Zeit, um an die reifen Früchte heranzukommen. An diesem Punkt, liebe Absolvent*innen, sind Sie nun angekommen. Greifen Sie zu. Ich freue mich Sie im Namen der Hansestadt und der Lübecker Bürgerschaft beglückwünschen zu dürfen. Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement haben sich ausgezahlt.“



Eine besondere Auszeichnung erhielten die Graduierten durch die Fördergesellschaft der TH Lübeck. André Drews, Professor an der TH Lübeck und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Fördergesellschaft übergab Preise für besondere Studienleistungen an acht Studierende aus den vier Fachbereichen. Alle haben ihre Abschlussarbeiten mit den Noten zwischen 1,0 und 1,2 gemeistert. „In diesem Jahr scheinen wir eine erfolgreiche Familie dabei zu haben“, sagt Prof. Drews. Denn gleich zweimal taucht derselbe Nachname auf. Robin Sean Teuber nahm seine und die Urkunde seines Bruders Jeremy Teuber entgegen. Beide haben ihren Bachelor in Biomedizintechnik mit der Note 1,0 abgeschlossen.



Nach der Vergabe der Abschlussurkunden an alle Graduierten, hielt Justin Heim – Bachelor-Absolvent des Studiengangs Maschinenbau – stellvertretend für seinen Jahrgang eine Abschlussrede: „In den vier Jahren an der TH Lübeck haben wir die ein oder andere Nachtschicht für Klausuren eingelegt. Letztendlich hat es sich ausgezahlt. Im Studium habe ich viele Bekanntschaften gemacht, viele Freunde gefunden, beste Freunde und auch meine bessere Hälfte gefunden.“