Die TH Lübeck lädt zur hybriden Woche ein!

Was gibt es in der TH-Woche zu sehen: Experimente mit der Wärmebildkamera, Antworten auf die großen Fragen des Universums und kopfüberlaufende Geckos sind nur einige Schlagworte aus dem Programm. In Videos, Videokonferenzen und Vor-Ort-Terminen stellen sich über 30 Studiengänge vor – digital und persönlich. Nicht zu vergessen, die Studienberatung. Denn ganz im Mittelpunkt dieser Tage stehen natürlich die Studieninteressierten. Großen Beratungsbedarf gibt es allemal. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen stehen vor der Frage, wie es nach der Schule weitergeht. Besonders für sie wurden die Informationen zu den nationalen und internationalen Studienangeboten auf- und vorbereitet.Natürlich gehören dazu auch die Online-Angebote. Denn spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar: Eine Hochschule sollte sich in der Online-Lehre auskennen. Die TH kann es. Unter dem Motto ‚Digital und persönlich‘ lehrt sie, nicht erst seit Corona, digital und entwickelt Online-Lehr- und Lernmaterialien.Unter Projekte und Initiative erfahren die Gäste bspw. einiges über das ‚Formula Student Team‘. Fachbereichs- und studiengangübergreifend planen, konstruieren und bauen die Studierenden einen Rennwagen und nehmen damit an einem Rennen teil.Ein weiteres Beispiel ist das internationale Studierendenprojekt ‚Afrikataterre‘, bei dem ebenfalls fachbereichs- und hochschulübergreifend ein komplettes und voll funktionsfähiges Haus in umweltgerechter, energetischer und nachhaltiger Bauweisen von Studierenden in Marokko gebaut wurde.In einem Studienstart-Café informieren Studierende und Mitarbeiter:innen der TH Lübeck täglich von 11:00 bis 15:00 Uhr über das Studienangebot und freuen sich auf viele Besucher:innen. „Gern geben wir Antworten und Tipps, damit der Studienstart und der Start in einen neuen und wichtigen Lebensabschnitt gelingen“, sagt Karena Landes, eine der Café-Betreiberinnen.Wie kann ich mich auf einen Studienplatz an der TH Lübeck bewerben? Wie finanziere ich mein Studium und wo kann ich in Lübeck günstig wohnen? All diese Fragen und vieles mehr werden in Videoschalten von Mitarbeiter:innen der TH und dem Studentenwerk Schleswig-Holstein beantwortet. Das Studentenwerk betreibt die Wohnheime, die Mensa und hilft gern bei der BAFöG-Antragstellung oder anderen sozialen Fragen zum Studium.